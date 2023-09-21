Как 40 лет назад запущенный Нижний пруд в Калининграде превратили в «открытку»

Новая парковая зона сразу стала любимым местом прогулок для многих калининградцев. Фото: Архив автора

Сегодня уже не верится, что еще в начале 80-х Нижний пруд и его окрестности выглядели совсем не «открыточно»: запущенный водоем, захламленные берега… Но, благоустраивая город, власти добрались однажды и до этого района. Был разработан проект реконструкции, выделены средства – и закипела работа.

И вот уже устроены новые набережные, очищен пруд, а через него – переброшен первый пешеходный мост. И это стало, пожалуй, главным событием для тех, кто следил за ходом реконструкции. Ведь раньше на протяжении десятилетий водную преграду приходилось обходить, делая внушительные крюки.

Первый из мостов (теперь его называют Музейным) был сдан в июне 1983-го. Он связал микрорайоны, прилегающие к улицам Сергеева и Клинической, сократив путь пешеходам сразу на пару километров. Впрочем, по новому мосту и просто прогуляться было приятно, с него открылись красивые виды. Да и сам он симпатичным получился.

Первый мост связал улицы Сергеева и Клиническую, сократив путь пешеходам аж на пару километров. Фото: Архив автора

На берегах озера теперь можно было с комфортом прогуливаться и кататься на велосипеде. Фото: Архив автора

В общем, горожане выражали благодарность строителям. А те уже завершали укладку пролетов на втором мосту. Этот переход должен был связать прямым пешеходным путем Клиническую с Пролетарской…

Взглянув на фотографии окрестностей Нижнего пруда, сделанные после реконструкции 80-х, конечно, нельзя не заметить различия с тем, что имеем там сейчас. Да, за последние годы в этом районе тоже много чего было сделано. И не все вызвало одобрение горожан. Тем не менее, несмотря на вырастающие по соседству внушительные здания, в целом этот уголок пока сохраняет тот облик, который был заложен 40 лет назад.

Вертолет давно «улетел», но свято место пусто не бывает – теперь там памятник счастливой семье. Фото: Архив автора

Спасибо тем, кто берега Нижнего пруда превратил в парковую зону. Ведь здесь запросто могли все застроить, были такие предложения. Однако в ту пору у нас всерьез относились к тому, что Калининград славится как город-сад, и старались поддерживать эту «зеленую марку».