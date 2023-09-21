Успеть до 1 января: что нужно знать калининградцам о новых правилах обслуживания газовых плит, колонок и котлов

Внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование должно проверяться 1 раз в год, вентиляционные каналы и дымоходы – 3 раза в год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1. Что случилось?

1 сентября 2023 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» и Жилищный кодекс РФ. Поправки направлены на то, чтобы техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме и техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в этом же многоквартирном доме осуществлялись одной специализированной организацией.

По закону внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование должно проверяться специализированной организацией 1 раз в год, вентиляционные каналы и дымоходы – 3 раза в год.

2. Какая организация – специализированная в нашем регионе?

Единственная организация – это «Калининградгазификация». Она соответствует требованиям закона, имеет все необходимое специальное оборудование, ее работники обучены и аттестованы.

3. Что делать тем, кто в этом году уже заключил договор на обслуживание газового оборудования внутри квартиры и прошел проверку?

Как говорится на официальном сайте «Калининградгазификации», по новому закону договоры о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, заключенные до 1 сентября 2023 года, действуют до их прекращения или расторжения. Но все равно не позднее 1 января 2024 года. Если к этой дате срок соглашения не истечет сам, договор придется расторгнуть.

Добавится забот и тем, кто управляет домами, включая жилищно-строительные кооперативы и ТСЖ.

- Управляющие организации обязаны привести договоры управления многоквартирными домами в соответствие с новыми требованиями в течение 90 дней со дня вступления в силу федерального закона, - отмечается в заявлении организации.

Вкратце картина получается такая: управляющие компании, ТСЖ и ЖСК обязаны заключать договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. А собственники – внутриквартирного.

4. Как быть, если действующий договор с компанией есть, но газовое оборудование внутри квартиры никто не проверял?

Заместитель министра регионального контроля (надзора) Калининградской области Маргарита Кузнецова в эфире Радио «Комсомольская правда» уточнила: тем, у кого действует договор с другими компаниями (не с «Калининградгазификацией») и проверка еще не проведена, необходимо обратиться в свою компанию и обсудить порядок действий.

- С 1 января 2024 года компании, ранее занимавшиеся обслуживанием газового оборудования внутри многоквартирных домов и в квартирах, а таких в регионе насчитывается 84 организации, - прекращают свою деятельность, - отметила Маргарита Кузнецова.

5. Обязан ли каждый собственник, проживающий в многоквартирном доме в настоящий момент, обратиться в «Калининградгазификацию»? Или для начала все же стоит уточнить в управляющей компании порядок действий, как-то синхронизироваться с другими собственниками?

Будет идеальным, если для начала обратиться в управляющую компанию и выяснить, каков их план действий.

- Можно провести собрание собственников и выбрать уполномоченное лицо, которое будет заключать договор на внутриквартирное обслуживание газового оборудования с «Калининградгазификацией». Это может быть либо один из собственников, либо представитель управляющей компании – как решит собрание, - пояснила Маргарита Кузнецова.

Делать это можно и нужно уже сейчас!

6. Что делать тем, кто живет в небольшом доме, у которого нет управляющей организации?

По словам Маргариты Кузнецовой, в таких домах собственникам необходимо провести собрание и также выбрать уполномоченное лицо, которое будет заключать договор на внутридомовое и внутриквартирное обслуживание газового оборудования. Если это не сделать, то абсолютно все собственники будут привлекаться к административной ответственности. Предусмотрена система штрафов (см. «Не только штраф, но и отключение газа»).

Для справки: сейчас в Калининградской области чуть более 22 с половиной тысяч многоквартирных домов. Из них более 12 с половиной тысяч - газифицированы. Большая часть - около 11 с половиной тысяч домов - не имеют управляющей организации. Речь идет о домах, в которых расположено не больше 30 квартир.

7. Что делать тем, кто является собственником отдельного дома, у кого договоры заключены и в данный момент действуют?

- В таком случае договоры действуют до истечения срока, - уточнила Маргарита Кузнецова. - А вот что касается собственников жилья в многоквартирных домах, повторим еще раз: такие договоры прекращают действовать с 1 января 2024 года. Надо в ближайшее время перезаключить договор с «Калининградгазификацией».

8. Сколько за обслуживание газового оборудования нужно будет платить «Калининградгазификации»?

Как заверила Маргарита Кузнецова, методика расчетов есть, она утверждена Министерством строительства Российской Федерации. Учитывается состояние жилищного фонда, газового оборудования и другие факторы. То есть универсальной суммы для всех нет.

ВАЖНО!

Не только штраф, но и отключение

Если коммунальщики или собственники квартир не заключат договор с компанией «Калининградгазификация», то их могут привлечь к административной ответственности.

Жилищная инспекция может оштрафовать:

- собственника – на сумму от 1000 до 2000 рублей,

- юридическое лицо - до 100 тысяч рублей.

Отсутствие договора на обслуживание влечет за собой приостановку подачи газа в дом или подъезд, в том числе в отопительный период.

- Раз в год обслуживание в обязательном порядке производится. Значит, если не будет обеспечен доступ к квартире, и он не будет обеспечен два раза, то газоснабжение данной квартиры отключат. Речь в этом случае идет о конкретной квартире, технически не могу сказать, как это делает «Калининградгазификация», - прокомментировала в интервью программе «Вести-Калининград» глава регионального минконтроля Елена Серая.

В министерстве подчеркнули: нет задачи отключить газ, есть задача привести всё к требованиям закона, обеспечив тем самым безопасное использование газа в домах калининградцев.