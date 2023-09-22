В Калининграде отметят всемирный День Хоббита

Вы еще не верите в существование эльфов? Зря! Фото: из соцсетей

Вы слышали что-нибудь про такой праздник, как День Хоббита? С 1978 года он отмечается по всему миру. Дата явно приурочена ко дню вышедшей 21 сентября 1937 года первой книги Джона Рональда Руэла Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно». Эта повесть стала своеобразным прологом к эпопее о Кольце Всевластья, воплощенной писателем в дальнейшем. Ну а сам Hobbit Day приходится на 22 сентября – согласно, каноническому произведению, День рождения главных персонажей – хоббитов Бильбо и Фродо Бэггинсов, появившихся на свет в разные годы, но в один день.

Кстати, выбор даты праздника происходил в процессе жаркой дискуссии. Ведь Толкин в своих книгах пользовался вымышленным календарем. И согласно представлениям истинных толкинистов, при переложении на современное летоисчисление День рождения Бильбо и его племянника должен выпадать где-то на 12-14 сентября. Но в итоге спорщики сошлись на 22-м числе.

О калининградских хоббитах и эльфах (ну и орков, конечно, из книжки слов не выкинешь) я лично узнал еще в 1990-х. Местные поклонники знаменитой саги периодически устраивали в живописных окрестностях поселка Колосовка нечто вроде импровизированных фестивалей фэнтези-исторической реконструкции. А теперь, наконец, дошло и до полноценных мероприятий такого рода.

Оказывается, еще прошлым летом в Калининграде на площадке пространства «Сигнал», что базируется на улице Леонова, 22, состоялся первый в истории региона «Толкин-фест». За день его посетило больше 200 человек – для нашего города это немало, особенно при фактическом отсутствии предварительных анонсов и рекламы. Сколько народу придет в этом году, скоро узнаем: 23 и 24 сентября для второго «Толкин-феста» распахнет свои двери «Дом с Толстым» на Комсомольской, 17.

Надо заметить, мероприятие это – абсолютно некоммерческое. Вход свободный, средства на проведение собирают посредством донатов, сиречь добровольных пожертвований. Тем не менее, программа запланирована обширная и разнообразная – тут вам и ярмарки, и кинопросмотры (понятно, какой именно трилогии), и мастер-классы (к примеру, по костюмам и еде народов Средиземья – континента, придуманного Толкиным), и лекции. Одна из них, кстати, посвящена, ни много ни мало, прусскому происхождению писателя.

- Это вовсе не шутка, - подтверждает Валерия «Выпь» Альберт, главный вдохновитель и организатор «Толкин-феста». – Оказывается, предок Толкина по мужской линии владел небольшим хутором на территории нынешней Калининградской области – Восточной Пруссии тогда. Сама эта фамилия имеет не немецкое, а именно прусское происхождение. В общем, будет интересно послушать.

Более подробно ознакомиться с программой фестивала можно на странице Толкин-фест в Калининграде в соцсети «ВКонтакте».

- Будет и третий, и пятый «Толкин-фест», - уверена Валерия. - И еще много других мероприятий по творчеству этого писателя, ведь я закончила учебу в Санкт-Петербурге, вернулась в Калининград и могу посвящать больше времени любимому хобби. А еще я надеюсь, что нам, калининградским толкинистам вскоре удастся организоваться в полноценное сообщество.