В Роминтенской пуще обнаружили фрагменты самолета, пропавшего в годы Великой Отечественной войны

Поисковики сначала нашли часть люка для установки пулемета, потом – деталь киля, элементы обшивки и брони Ил-2. Фото: отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни

Фрагменты советского штурмовика Ил-2 в Роминтенской пуще обнаружил сотрудник Калининградской областной таможни Дмитрий Марченко, член поискового отряда «Экипаж», вместе с единомышленниками. Вероятно, это один из 1450 самолетов, потерянных советской авиацией за время Восточно-Прусской операции.

Дмитрий Марченко занимается поисками вместе с единомышленниками. Фото: отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни

Прежде чем начать поиски, исследователи изучили журналы боевых действий 277-й штурмовой авиационной дивизии. Тогда и стало ясно, что в этом самом лесу пропал самолет: экипаж вылетел на задание, но обратно не вернулся.

Как рассказали в пресс-службе областной таможни, поисковики сначала нашли часть люка для установки пулемета, потом – деталь киля, элементы обшивки и брони самолета Ил-2.

Останки экипажа пока не найдены.

«Экипаж таких штурмовиков обычно состоял из двух человек: пилота и стрелка, но пока что поисковики не наткнулись ни на личные вещи, ни на фрагменты парашютов, так что сделать какие-то выводы о местонахождении летчиков пока нельзя. Возможно, они успели покинуть самолет», - рассказали в таможне.

Сейчас цель «Экипажа» – найти детали двигателя с номерами, чтобы определить номер самолета и состав экипажа. Это позволит узнать судьбу еще двух советских воинов из числа пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. Для этого каждые выходные поисковики выезжают в лес и продолжают работу.