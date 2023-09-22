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Общество22 сентября 2023 15:13

Власти рассказали, в каком порядке будут перестраивать Аллею Смелых в Калининграде

На одном из участков работы уже начинаются
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Сейчас работа идет на участке от улицы Карамзина до Окружной дороги.

Сейчас работа идет на участке от улицы Карамзина до Окружной дороги.

Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде начинается масштабная реконструкция Аллеи Смелых. С понедельника, 25 сентября, решено ввести одностороннее движение на участке от улицы Карамзина до Окружной дороги.

Как рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Уханов, реконструкцию разбили на четыре этапа. При этом работы начнут… сразу с четвертого: от улицы Карамзина до Южного обхода. Стоимость этого участка составляет 363 миллиона рублей, половину суммы выделило правительство региона.

Здесь появится проезжая часть на четыре полосы, тротуары и велодорожка, освещение и новые деревья. Важный момент: во время реконструкции построят ливневки, которых здесь почему-то не было. Работы должны завершить 27 ноября 2024 года. Однако в планах компании «Балтдормостстрой» построить дорогу к 1 сентября, а к концу следующего лета уже запустить движение.

Как пояснила глава администрации Калининграда Елена Дятлова, магистраль не проектируют заранее из-за изменения цен.

- Сейчас очень быстро меняется ценообразование. Нам нужно заканчивать проект и сразу же приступать к реализации. То есть проектирование «в стол» сейчас невозможно, поэтому мы делаем синхронизацию проекта с последующим строительством, - рассказала Дятлова.

По остальным участкам Аллеи Смелых картина такая:

- Первый этап – от мясокомбината до Дзержинского. Составлено техзадание, до 15 октября власти готовы объявить аукцион на проектирование.

- Второй этап – от мясокомбината до Муромской. Стоит в планах на 2025 год.

- Третий этап - от Муромской до Карамзина. Тоже готово техзадание на проектирование, объявить аукцион планируют до 15 октября.

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