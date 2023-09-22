Власти рассказали, в каком порядке будут перестраивать Аллею Смелых в Калининграде

Сейчас работа идет на участке от улицы Карамзина до Окружной дороги. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде начинается масштабная реконструкция Аллеи Смелых. С понедельника, 25 сентября, решено ввести одностороннее движение на участке от улицы Карамзина до Окружной дороги.

Как рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Уханов, реконструкцию разбили на четыре этапа. При этом работы начнут… сразу с четвертого: от улицы Карамзина до Южного обхода. Стоимость этого участка составляет 363 миллиона рублей, половину суммы выделило правительство региона.

Здесь появится проезжая часть на четыре полосы, тротуары и велодорожка, освещение и новые деревья. Важный момент: во время реконструкции построят ливневки, которых здесь почему-то не было. Работы должны завершить 27 ноября 2024 года. Однако в планах компании «Балтдормостстрой» построить дорогу к 1 сентября, а к концу следующего лета уже запустить движение.

Как пояснила глава администрации Калининграда Елена Дятлова, магистраль не проектируют заранее из-за изменения цен.

- Сейчас очень быстро меняется ценообразование. Нам нужно заканчивать проект и сразу же приступать к реализации. То есть проектирование «в стол» сейчас невозможно, поэтому мы делаем синхронизацию проекта с последующим строительством, - рассказала Дятлова.

По остальным участкам Аллеи Смелых картина такая:

- Первый этап – от мясокомбината до Дзержинского. Составлено техзадание, до 15 октября власти готовы объявить аукцион на проектирование.

- Второй этап – от мясокомбината до Муромской. Стоит в планах на 2025 год.

- Третий этап - от Муромской до Карамзина. Тоже готово техзадание на проектирование, объявить аукцион планируют до 15 октября.