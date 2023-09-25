На Калининград снова надвигается жара

Пик потепления ожидается в середине недели. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики рассказали о погоде в Калининграде в последнюю неделю сентября. Бабье лето, которое в общем-то и не прекращалось, снова нас приятно удивит.

Неделя начнется с температур +19...+20 градусов. Атмосферное давление будет очень высоким – до 771 миллиметра ртутного столба. Осадков в понедельник не обещают.

Со вторника воздух начнет прогреваться более интенсивно. Завтра нас ждет +22 градуса, облачно и вновь без осадков.

В среду припечет по-настоящему. Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует +25 градусов, все еще повышенное давление (765 мм) и ни капли дождя.

Пик нынешнего потепления придется на четверг - ориентируемся на +26 градусов.

Спадет жара тоже быстро. В пятницу ожидается +19 и небольшие осадки. В субботу дожди тоже будут, к тому же поднимется ветер – скорость в порывах составит ощутимые 16 метров в секунду. Температуру обещают +18...+19 градусов.