Программа мероприятий 1-3 мая 2026 года в Калининграде: ярмарки, «Эшелон Победы» и матч «Балтики»

Начинаются трехдневные праздничные выходные, во время которых калининградцев, а также гостей нашего города ждет насыщенная программа. Торжественных шествий с транспарантами по улицам вновь не будет, но скучать точно не придется.

1 МАЯ

Калининградский зоопарк (0+)

В этом году Калининградский зоопарк отмечает свое 130-летие, к которому и приурочено открытие сезона. Программа стартует в 11:00 с ЗООдемонстрации, где плечом к плечу пройдут сотрудники и друзья зоопарка. Затем ровно в 12:00 состоится традиционное открытие исторического фонтана и праздничных площадок.

Гостей ждет игра «Пазлы», ярмарка мастеров и ремесленников, игры, викторины и конкурсы, интерактивные занятия с микроскопами и телескопом и даже мастер-класс по оказанию первой помощи от добровольческого движения регионального отделения Российского Красного Креста.

С 12:00 до 16:00 на сцене у фонтана будут выступать калининградские музыкальные коллективы: духовой квинтет Amber Brass Quintet, группа «Париж», джаз-квартет Владимира Сибиркина и джаз-бэнд «Акцент» под руководством легенды джаза Станислава Матковского.

Парки

По традиции 1 мая откроют сезон Центральный парк и парк «Юность» (0+).

В Центральном все начнется чуть раньше – в 13:00. Будут работать аттракционы и выступать творческие коллективы. Как и в зоопарке, отдельный пункт программы – запуск фонтана.

В «Юности» веселье стартует в 14:00. Организаторы обещают много музыки, мастер-классы, шоу мыльных пузырей и дискотеку с 17:00 до 21:00.

Вход в оба парка свободный.

Аттракционы в Центральном парке теперь работают с 11.00 до 21.00.

2 МАЯ

«Балтика» - «Рубин» (0+)

В 15:30 на «Ростех Арене» начнется предпоследний домашний матч балтийцев в этом сезоне. Ставки по-прежнему высоки – команда продолжает сражаться за топ-4 и, возможно, даже призовое третье место.

«Рубин» в первом круге проиграл балтийцам в Казани с крупным счетом 0:3, однако с той поры многое поменялось. С января у казанцев новый тренер - испанский специалист Франк Артига, который долгое время работал в академии «Барселоны» с детскими и юношескими командами. Среди воспитанников Артиги – одна из главных звезд мирового футбола Ламин Ямаль. «Рубин» под руководством испанского тренера уверенно идет в топ-10.

Открытие курортного сезона в Зеленоградске

Праздник пройдет на Розе ветров с 15:00 до 20:00. В программе – выступление танцевальных коллективов и кавер-групп и пиротехническое шоу в конце. В этот же день в 17:00 в городском Центре культуры и искусства состоится концерт, посвященный Дню Победы. Выступят народный любительский хор «Соль» (Зеленоградский городской центр культуры и искусства) совместно с Народным оркестром русских народных инструментов имени Ю. В. Никулина (Советск). В программе - любимые песни военных лет.

ВСЕ ВЫХОДНЫЕ

«Эшелон Победы»

«Эшелон Победы», ведомый паровозом серии Эр, продолжает свое курсирование по городам Калининградской области. Во время праздничных выходных состав посетит еще 7 городов.

1 мая

Нестеров — прибытие в 10:00, отправление в 11:40.

Гусев — прибытие в 12:20, отправление в 14:00.

Черняховск — прибытие в 14:40, отправление в 17:10.

2 мая

Знаменск — прибытие в 11:00, отправление в 13:20.

Гвардейск — прибытие в 14:00, отправление в 15:30.

3 мая

Полесск — прибытие в 10:00, отправление в 12:30.

Советск — прибытие в 14:30, отправление в 16:00.

Ярмарки

1 мая у нового Философского моста начнет работу ярмарка ремесленников «Сделано в Калининграде» (0+). Гостей ждут с 12:00 до 19:00.

В программе:

- изделия ручной работы: украшения, керамика, текстиль, игрушки и многое другое;

- мастер классы;

- в праздничные дни с 12:00 до 14:00 живая музыка, выступления музыкантов и аниматоров.

Кроме того, продолжит работу ярмарка на острове Канта. Помимо традиционных палаток в этом году там появились четыре фотозоны с символами города

«Фиштиваль» (0+)

Гастрономический фестиваль будет проходить в Зеленоградске по 3 мая. Любителей вкусно поесть ждут на Музейной аллее (ориентир – станция Приморье, где те самые пупсы). Анонсируют «более 45 гастропроектов почти со всей страны, маркет местных мастеров и насыщенную событийную программу для гостей всех возрастов».

- Будет много салаки в совершенно невероятных, очень интересных прочтениях, - рассказал в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» основатель движения «Уличная еда России», организатор фестиваля Александр Исаев. - Будет много щуки, которая, на мой взгляд, очень недооцененная рыба. Щука будет как в пельменях жареных, так и в бургерах в виде котлет.