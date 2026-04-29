Ландшафтный парк вместо апартаментов: в судьбе территории на месте Дома Советов поставили точку

Такими ландшафтный парк и филиал Национального центра «Россия» представили авторы концепции, но архитектурный облик еще может поменяться.

О том, что прямо в центре Калининграда может появиться парк, стало известно ровно два года назад. В апреле 2024-го проект озеленения территории давно снесенного Королевского замка анонсировал бывший на тот момент губернатором Антон Алиханов. В январе нынешнего года история получила продолжение. Глава региона Алексей Беспрозванных объявил о том, что проект будет гораздо масштабнее: планируется большой ландшафтный парк и строительство филиала Национального центра «Россия».

В четверг развитие территории обсудили на совете по культуре при губернаторе.

Волны и матрешки

Во время презентации членам совета по культуре показали сразу несколько эскизов, на которых были изображены и будущий ландшафтный парк «Россия», и филиал Национального центра с огромной волнообразной стеклянной крышей. Внутреннее убранство авторы тоже изобразили, поместив в просторном фойе огромную расписную матрешку и другие фигуры.

Впрочем, губернатор сразу попросил коллег не обсуждать подробно внешний вид и интерьеры, поскольку сейчас это только общие наброски.

- Перед формированием технического задания для проектирования нам нужно иметь полное понимание того, каким будет содержание, - объяснил задачу Алексей Беспрозванных.

Главный архитектор бюро «Другая архитектура» Владимир Панифедов, презентовавший концепцию, добавил, что 84% территории планируется отдать под озеленение, 12% - под Национальный центр и еще 4% - под общественное пространство «Форум».

- Очевидно, что место очень важное, и поэтому это будет больше чем здание и больше чем просто ландшафтный парк, по нашему мнению. Необходимо сохранить это символическое значение, - подчеркнул архитектор.

Президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова напомнила, что за 20 лет попыток придумать что-то интересное для этой территории было немало, причем поток идей вовсе не иссяк.

- Только за последние полтора года я видела где-то шесть проектов, которые мне приносили разные архитекторы, чтобы просто посоветоваться, - рассказала Светлана Геннадьевна. - К сожалению, все они в той или иной степени уходили в апартаменты. Ты смотришь – и уши этих апартаментов торчат. Даже если предлагается что-то торжественное и пафосное, то все равно в итоге там апартаменты с видом на Кафедральный собор. Поэтому, конечно, когда я первый раз увидела нынешний проект на совещании, которое проходило в Москве, то очень порадовалась. Архитектура мне нравится, она напоминает и волны, и дюны. Мне только хотелось бы, чтобы среди символов были не только матрешки, но и моряки, паруса и корабли. Возможно, тут должен быть зал для больших торжеств, где будут вручаться ордена и медали, проходить награждение юных моряков. Нужно место, чтобы устраивать приемы для большого количества гостей, проводить Новый год или День города - такой вариант Штадтхалле (в Кенигсберге так назывался городской зал, в здании которого сегодня находится Калининградский областной историко-художественный музей. – Ред.). Проект мне понравился, но с ним надо работать.

Общий подход

Председатель областного Законодательного собрания Андрей Кропоткин заметил, что территория бывшего замка и Дома Советов до сих пор «не работает» для горожан.

- Людям важно иметь доступ к концертам и ярмаркам на улице, просто собираться. Но после сноса замка это место так и не смогло ожить, несмотря на то, что называется Центральная площадь, - высказался Андрей Кропоткин. - Если архитекторы смогут предусмотреть площадь в рамках ландшафтного парка, это было бы, мне кажется, очень разумно. Мы могли бы использовать ее для различных мероприятий. Считаю, что концептуально все выверено правильно. Важно показать, что Калининград - часть нашей большой страны.

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова предприимчиво попросила не забывать и о территориях, которые находятся по соседству.

- Есть Дворец бракосочетаний, которому тоже не хватает открытого пространства. Сегодня нет площадки, чтобы и свадебный кортеж поставить, и проводить церемонии перед загсом. Есть также пространство около Мировых часов и Сквер первых переселенцев. Нужно обеспечить единство архитектурно-ландшафтного облика, - призвала Дятлова.

Бывший главный архитектор Калининграда Вячеслав Генне назвал проект «очень интересным» и похвалил за то, что здание филиала Национального центра в Калининграде получит оригинальную архитектуру.

- Я посмотрел уже реализованные проекты филиалов в других регионах, и все они однотипные, - посетовал Генне. - По внешнему виду они максимально похожи на торговые центры: одно- и двухэтажные здания с высокими потолками без окон и с несколькими входами. На Дальнем Востоке, например, под филиал приспособили инфраструктуру бывшей воинской части. Но в основном это, конечно, новые объекты, которые, кстати, зачастую располагаются у воды. Если у нас предполагается концепция «парк и павильон», то она довольно интересная и сработает во всех направлениях, в том числе на туристическую привлекательность. Я считаю, что патриотизм – это когда ты гордишься местом, где ты живешь. А комфортная среда – это всегда принятые правильные решения, качественное исполнение и качественная эксплуатация.

Главное сомнение у архитектурного сообщества, по словам Генне, все еще вызывает место размещения Национального центра. Накануне состоялось заседание Калининградского отделения Союза архитекторов, члены которого попросили Генне, чтобы он озвучил на совете по культуре предложение рассмотреть некоторые другие варианты. Например, построить филиал на Октябрьском острове или на берегу Нижнего озера, где когда-то собирались возвести музыкальный театр.

Алексей Беспрозванных дал понять, что этот вопрос закрыт, поскольку на защите проекта в Москве речь шла именно об общей концепции ландшафтного парка с филиалом Национального центра.

- Я со многими обсуждал развитие этой территории, - напомнил губернатор. - Все готовы были построить жилье и отдать нам кусочек земли, чтобы мы там разбили парк. А у нас именно парк – это центральная часть и смысл всего этого. Давайте исходить из того, что это пространство для жителей, и вместе сделаем его предметом нашей гордости.

Построят за 5 лет?

Коллегиальным решением совета по культуре концепцию утвердили. Теперь за дело должны взяться специалисты по архитектуре, чтобы проработать детали.

- Сегодня была представлена идеологическая концепция развития этой территории, - еще раз обратил внимание главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин. – Предстоит составить техническое задание и на решения по благоустройству, и на решения по транспортной инфраструктуре, и по наполнению. Не факт, что здесь будет мост, «волна» и так далее, но идеологически картина понятна. На мой взгляд, сегодняшнее мероприятие отражает мнение и ожидания, наверное, большинства горожан, которые за эту территорию тоже очень сильно переживали. Пускай сердце города будет зеленым. Это важное решение. Территория центральной части города всегда обладала потенциалом для размещения таких значимых объектов, и статус размещения в ландшафтной среде Национального центра «Россия» – он сопоставим, на мой взгляд, с теми объектами, которые там были, которые там планировались.

- Мне кажется, сегодня исторический день, потому что начался отсчет нового времени по оживлению этой площади, которая долгое время меняла свой облик, - поделилась мнением член совета по культуре, директор Калининградского областного музея изобразительных искусств Галина Заболотская. - С 2005 года, после международного симпозиума по формированию архитектурного облика Королевской горы, было представлено множество концепций. Естественно, все это время развитие города не стояло на месте. То, что было уместно в техническом задании 2005 года, не может быть в техническом задании 2026-го. Калининград прирос островом Октябрьский, куда переехала большая часть архитектурных функций. А здесь, в центре, должно быть большое общественно-культурное пространство с ландшафтным парком «Россия», который, конечно, будет еще формироваться по своему функционалу, но это решение однозначно принято, и я думаю, что оно станет историческим.

Точные сроки появления парка и филиала Национального центра пока не обозначены – только проектирование может занять до двух лет. Важно, что финансирование – около 20 миллиардов рублей – обеспечит федеральный бюджет.

- В течение месяца внимательно все отрабатываем, собираем концептуальные предложения и дальше переходим к следующему этапу, не затягивая. Важно включить его в инвестиционный проект «80-85». Давайте поставим себе амбициозную задачу, чтобы в течение 5 лет мы этот проект реализовали, - призвал всех Алексей Беспрозванных.