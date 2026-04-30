Эксперт: Из-за строительства гостиницы на Куршской косе будут погибать 3,5 млн птиц ежегодно

Через косу пролегает Беломоро-Балтийский пролетный путь. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

Проект строительства многоэтажной гостиницы высотой около 21 метра в поселке Рыбачьем на Куршской косе продолжает вызывать споры. Прежде всего – из-за риска для пернатых. В материалах предварительной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) утверждается, что возведение отеля «не окажет значимого влияния на популяции птиц». Информация размещена на сайте минприроды региона.

В исследовании, которое подготовлено представителями застройщика, указано, что большинство птиц мигрирует на высоте до 60 метров, поэтому, мол, здание отеля они задевать не будут. Там же сказано, что доля птиц, пролетающих ниже 15 метров, составляет 35% от общего числа.

Пугающие цифры

По мнению ряда экспертов, документ содержит много противоречий, а информация представлена не в полном объеме. В пятницу, 30 апреля, ситуацию в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» обсудили с директором биостанции «Рыбачий» Зоологического института РАН Андреем Мухиным.

- Представленные в ОВОСе данные орнитологического исследования просто извращены, - возмущен эксперт. – Что такое 35% от общего числа? В среднем в год над косой пролетают порядка 10 миллионов птиц! На этом же месте этой же компанией было заказано исследование, которое провели сотрудники Зоологического института РАН - одно из самых полных исследований. Полученные результаты компанию не удовлетворяют ну просто никак. Они не ожидали такого плотного миграционного потока и того, что птицы летят так низко и что такое количество птиц летит над местом их предполагаемой застройки. Проведенное исследование ясно сказало: убирайте остекление и снижайте высоту. Это компанию не устраивает, и они говорят: «Да всего лишь 35% летит». Но 35% от каких миллионов?

Тему гибели птиц уже несколько раз ранее поднимали и СМИ, и ученые, и зоозащитники. Еще в 2024 году возник термин «стена смерти» для пернатых.

- Определение «стена смерти» для птиц, которое возникло ранее, никуда не делось. Это не метафора, это факт. Это то, что мы будем наблюдать в случае, если проект реализуют, - уверен Андрей Мухин. - Там будут биться сотни и тысячи птиц в период каждой миграции. И пока эта «стена» будет стоять, птицы будут лететь и биться. Строительство гостиницы не приведет к исчезновению Беломоро-Балтийского пролетного пути. Нет, путь никуда не исчезнет. Но если у них на пути поставить стеклянную стену, они будут биться по нескольку раз в год. Другого варианта нет – птицы не полетят никаким другим путем. Будут лететь и массово умирать!

«Надеюсь, люди придут и выскажут мнение»

Что дальше? На среду, 6 мая, на 11:00 рабочего дня назначили общественные обсуждения в Рыбачьем. Защитники природы уверены, что день, время и место выбраны не случайно, а чтобы затруднить людям возможность участия в мероприятии.

- Это сделано совершенно целенаправленно. Но я надеюсь, что найдутся люди, которые, несмотря на это, приедут и выскажут мнение по поводу предстоящей застройки, - сказал Андрей Мухин.

Он отметил, что гибель птиц – лишь часть глобальной проблемы и множества вопросов, которые возникают накануне возможной стройки.

- Там есть вопросы по поводу сига, по поводу бентоса (это совокупность организмов, обитающих на грунте или в грунте дна водоемов. - Ред.), илов, которые компания собирается поднимать, якобы очищая Черногорскую бухту, но потом этими же илами, только высушенными, она намерена формировать остров внутри этой бухты. Это вообще уму непостижимо. Там вопросы и по проблемам транспортного потока, очистных сооружений построенного жилого комплекса, отоплению этого комплекса, - перечисляет Андрей Мухин. - Эти вопросы задавать должны многие органы и профильные организации. Почему проект продвигается на территории национального парка? Ведь по российскому законодательству такие проекты в принципе не могут быть реализованы, если они приводят к ухудшению ситуации.