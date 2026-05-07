После публикации в «КП» пенсионерке из Янтарного заменили лестницу и сделали ремонт

Было-стало. В эти дни со ступенек снимут пленку, к окрашенным стенам приделают поручни.

Вверх по лестнице ползком

В марте 2026 года «Комсомольская правда» рассказала о жительнице поселка Янтарный Эльвире Ульяновой. Девять лет назад в доме, где она проживает, случился пожар, в результате сильно выгорела как сама квартира, так и подъезд. Жилье привели в порядок с помощью руководства янтарного комбината, на котором Эльвира Яновна проработала многие годы. А вот на замену деревянной лестницы, которая после ЧП держалась на честном слове, средств не оказалось.

- Спускаться с лестницы могу потихонечку, держусь за поручень. А вот забираюсь я на второй этаж на четвереньках или ползком - боюсь, что лестница подо мной рухнет, - признавалась корреспонденту «Комсомолки» пенсионерка.

Жильцы дома обращались за помощью в местный муниципалитет, но закон не обязывал местную власть выполнять подобные работы. Что и подтвердила администрация Янтарного в письменном ответе на наш запрос.

«К сожалению, произвести ремонт лестницы силами муниципалитета не представляется возможным. Администрация не имеет полномочий для проведения ремонтных работ. В настоящее время администрация активно ищет пути решения данной проблемы и изыскивает возможность проведения ремонтных работ», - говорилось в официальном комментарии.

Навели порядок

Наконец, к решению проблемы подключился директор янтарного комбината Михаил Зацепин, который лично навестил Эльвиру Яновну Ульянову. Убедился, что в подъезде уважаемого ветерана труда и в самом деле настоятельно требуется ремонт. И принял решение - к 9 мая навести здесь полный порядок.

- В подъезде довоенного дома, где живет Эльвира Ульянова, заменили электропроводку и двери, смонтировали новую межэтажную лестницу и подвесной потолок, выполнили косметический ремонт на двух этажах. Специалисты предприятия также сделали капитальный ремонт в санузле. Благоустроенна входная группа и придомовая территория: обновлены ступени и перила, уложен тротуар, - рассказали в пресс-службе комбината.

Крыльцо к 9 Мая будет полностью вымощено плиткой.

- Обследовав подъезд, мы решили расширить фронт работ и не ограничиваться только лестницей. Эльвира Яновна посвятила нашему предприятию треть своей жизни и вместе с другими ветеранами участвовала в создании знаменитой калининградской школы обработки янтаря. Мы рады, что смогли помочь и сделать жилищные условия нашего ветерана еще более комфортными, чем они были до ремонта, - прокомментировал Михаил Зацепин.

К центральной улице теперь ведет дорожка из плитки.

«Очень хочется еще пожить»

Эльвира Ульянова тронута таким вниманием до глубины души.

- Для меня вся эта ситуация стала полной неожиданностью, - признается пенсионерка. - Честно говоря, о такой помощи даже мечтать не могла. Я очень-очень благодарна Михаилу Ивановичу за помощь, личное внимание, заботу. А еще хочу сказать спасибо всем-всем работникам предприятия, которые делали ремонт в подъезде, привели в порядок лестницу и крыльцо, сделали ровную дорожку около дома. Не только за добросовестный труд, но еще и за чуткость, доброе отношение ко мне, к моему возрасту. У меня нет в запасе таких слов, чтобы выразить благодарность.

Эльвира Яновна - большой оптимист и жизнелюб.

- Очень хочется еще пожить, - несколько раз повторила при встрече наша героиня. - Вот Михаилу Ивановичу я так и сказала: «Жду вас на чай в день своего столетия».