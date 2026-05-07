Программа мероприятий 9 мая 2026 года в Калининграде: как отметим День Победы

Празднование 81-й годовщины Великой Победы пройдет в Калининграде практически по всем канонам. Не будет только шествия «Бессмертного полка» - акция в этот раз состоится в онлайн-формате на сайте 2026.polkrf.ru.

Программа мероприятий 9 мая 2026 года

Парад на площади Победы начнется ровно в 10:00. Он тоже претерпит некоторые изменения: колонна военной техники участвовать не будет, зато зрители увидят 10 машин времен Великой Отечественной войны. Также торжественным строем промарширует пешая колонна в составе 983 человек.

Прямую трансляцию парада Победы 9 мая в Калининграде будут вести с 9:30 несколько каналов и сообществ. Посмотреть можно будет:

- на сайте правительства Калининградской области и в официальных пабликах правительства в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»;

- на сайте ГТРК «Калининград». Ссылка на трансляцию будет доступна в социальных сетях телерадиокомпании;

- на телеканале «Запад 24» (22-я кнопка во всех кабельных операторах);

- на телеканале «Каскад» (21-я кнопка) и здесь.

После парада мероприятия на площади Победы вовсе не завершатся. С 14:05 стартует музыкальная программа, в которой заявлены выступления артистов Калининградского драматического театра и Калининградского симфонического оркестра со спектаклем-концертом «Время помнить. Время жить», выступления ансамбля народной песни «Облепиха», Балтийского Казачьего хора, ансамбля песни и пляски Балтийского флота и других исполнителей.

Параллельно развернется празднование Дня Победы на территории форта № 5. Там в 10:00 состоится возложение цветов, после которого тоже выступят артисты. Главным событием станет реконструкция штурма Кёнигсберга. Зрителей ждут к 14:00 и просят не опаздывать – действо продлится около получаса. В течение всего дня будет работать полевая кухня, интерактивные площадки и ярмарка. В «Полевом кинотеатре» все желающие смогут посмотреть военную кинохронику Восточно-Прусской наступательной операции.

В 15:00 жителей и гостей города приглашают подняться на смотровую площадку башни «Дона». Экскурсовод расскажет о ходе Восточно-Прусской операции, штурме Кёнигсберга войсками Советской армии, а также об истории здания. Напомним, 10 апреля 1945 года именно здесь советские воины водрузили знамя Победы над фашистским гарнизоном города-крепости Кёнигсберг. Стоимость билета на экскурсию – 350 рублей.

В 16:00 в Музее янтаря пройдет лекция сотрудника музея, историка Александра Прохорчука, посвященная талантливому военачальнику Александру Василевскому, который оказал решающее влияние на ход Восточно-Прусской операции. Стоимость билета – 200 рублей.

Завершится праздничный день салютом, который будут давать в парке Победы. Первые залпы окрасят небо в 22:00.

НА ЗАМЕТКУ

9 мая улицы в центре перекроют с 7:00 до 15:00. Кроме того, с 20:00 до 23:00 движение ограничат по Гвардейскому проспекту и на участке улице Румянцева, так что, если собираетесь смотреть салют, маршрут стоит планировать тщательнее.