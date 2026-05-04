На неделе синоптики прогнозируют в Калининграде всего один жаркий день

В праздничные выходные погода подарила нам тропическое лето, но теперь постепенно сворачивает программу. На этой неделе синоптики прогнозируют всего один жаркий день, и это будет понедельник. Сегодня температура поднимется до +22…+24 градусов.

- Во второй половине дня ожидается развитие мощной кучево-дождевой облачности с ливнями и грозами в южной части региона (Багратионовский, Правдинский, Гвардейский районы), которая будет смещаться на северо-восток и вечером окажется на востоке региона, - сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области». - У побережья и на западе существенные осадки маловероятны. Ветер после обеда - северо-западный, вечером вновь на юго-западный, в порывах днем до 10-13 м/с.

Во вторник температурный фон окажется скромнее – не больше +17 градусов. Возможны небольшие дожди. В среду термометры покажут до +13 градусов, по области снова ожидаются осадки.

- Во второй половине следующей недели рассчитывать на возвращение летнего тепла не приходится, - рассказывают метеорологи. – Дневные температуры вряд ли превысят +13...+16 градусов. В четверг и пятницу высока вероятность выхода циклона с дождями. К выходным моделируется установление антициклона над Скандинавией и Прибалтикой, на периферии которого может установиться сухая и умеренная погода с дневными около +15...+18 градусов, но точный прогноз будет возможен лишь к середине недели.