На неделе Калининград ждут грозы, шквалы и новое потепление

Тучи затянут небо вечером в понедельник.

Нерабочий понедельник мы проведем в тепле. Сегодня синоптики прогнозируют в Калининграде и области от +18 до +21 градуса. Вечером (ориентировочно после 16 часов) к нам придет атмосферный фронт. Скорее всего, начнется гроза и поднимется ветер: скорость в порывах вырастет до 13-16 м/с (местами возможны шквалы до 17-18 м/с).

Во вторник мы окажемся в тыловой части циклона. В наши края хлынут северные воздушные массы. Температура днем не превысит +10 градусов, вновь ожидаются осадки и порывистый ветер.

В среду немного потеплеет – термометры покажут +12, местами также пройдут кратковременные заряды дождя/дождя с крупой. Ветер утром и днем усилится до 12 м/с, в порывах до 13-15 м/с.

- Во второй половине недели предварительные расчеты демонстрируют шансы на более теплую и комфортную погоду благодаря смещению гребня антициклона к Восточной Европе и прогреву умеренной воздушной массы, - сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области». - Начиная с четверга и к концу недели дневные температуры могут повыситься до +17...+20 градусов, ночи при этом будут прохладными (+6...+10). Затяжные и обложные дожди маловероятны.