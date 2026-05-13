Возле старинной кирхи в Светлогорске разрешили построить 4-этажный жилой комплекс

Внешний вид здания постарались стилизовать под старину.

Проект жилого комплекса на улице Баха в Светлогорске рассмотрели 13 мая на заседании архитектурно-градостроительного совета в региональном правительстве. Дом высотой 12 метров (а местами и больше) намерены построить в непосредственной близости от старинной кирхи, одной из главных достопримечательностей Светлогорска. Лютеранская кирха в Раушене строилась с 1903 года, освящена была в 1907-м. Сегодня это храм Святого Преподобного Серафима Саровского, возле которого ежегодно проводят крестный ход по праздникам.

«Балтийский романтизм»

Как рассказал автор проекта жилого здания архитектор Александр Башин, кирха намного выше, а участок предполагаемой застройки понижен. Здание планируется 4-этажное, а квартиры в нем будут небольшими – «практически все с одной спальней». Фасад представлен асимметричный, с повторяющимися окнами, местами украшен изображениями сов. На балконах – решетки. Все такое довольно спокойное, в стиле «балтийский романтизм», как сказал докладчик.

Дом должен появиться на зеленой территории, уж деревьев в Светлогорске пока достаточно. Рядом – особняки, многоквартирный дом современной постройки и лишь одно историческое здание, которое, как отметил докладчик, памятником не является. Будущее здание вписано в естественный рельеф курорта, оно как будто частично зарыто в землю. Смотрится необычно! Увы, ради строительства придется срубить несколько деревьев, но лиственных, а не хвойных.

Еще до обсуждения глава местной администрации Владимир Бондаренко поднял вопрос ограждения будущего ЖК. В проекте его нет, а значит, есть риск, что забор поставят жильцы и он категорически испортит внешний вид.

- Есть Жилищный кодекс и право жителей ограждаться, - пояснил опасения чиновник. - Давайте подумаем над зеленой изгородью. Чтобы было симпатично и чтобы это сделал застройщик.

Экспертам предложили выбирать из этих вариантов.

Евгений Маслов, руководитель Службы охраны объектов культурного наследия, заметил, что любое ограждение будет избыточно. Против хаотичного озаборивания, к которому совершенно не располагает городская среда, высказался и первый заместитель губернатора Валерий Шерин. А, мол, если жители решать поставить уродливый забор, то можно судиться и суд выиграть. На будущее он поручил сформулировать четкие правила. Против забора высказались и остальные члены совета.

Два варианта

На суд коллег Александр Башин представил два варианта. В целом в основе архитектурной концепции – желание ориентироваться на историческую застройку курорта, то есть белые оштукатуренные стены, небольшие элементы фахверка и черепичная крыша. В первом варианте – рыжие оттенки. Второй вариант предполагает уже серые цвета, эдакую монохромную картинку.

Евгений Маслов высказался за строительство, выдержанное в исторической стилистике, но выбрал серый вариант – посчитал, что так здание более спокойно смотрится на фоне величественной кирхи. Тут же от коллег прозвучал вопрос: рассматривать здание и кирху как комплекс или отдельно? Зал даже немного оживился, предчувствуя споры. Но ведущий заседания главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин коллег одернул, поторопил и напомнил, что на рассуждения времени мало и еще нужно успеть рассмотреть один вопрос, заявленный в повестке. Сложилось ощущение неуместной спешки.

В обсуждение визуализации включился архитектор Игорь Ли:

- Как нас в книжках по архитектуре учат? Архитектура должна отражать реалии своего времени, - начал он и посетовал, что нет третьего варианта с современной архитектурой, тем более, по его информации, такую версию автор разработал, она казалось весьма удачной, но на градосовете не представлена.

Игорь Ли добавил, что обыватель, глядя на рыжую крышу домика у кирхи, будет думать, что это произведение архитектора, созданное 100 с лишним лет назад, а не в наши дни.

- Это уже введение в заблуждение обывателя. Я поэтому воздержусь при голосовании, – сказал Ли.

Воздержался, публично высказавшись, и архитектор Игорь Идиатулин. Остальные голосовали.

В итоге большинством голосов члены градосовета поддержали первый вариант с так называемой стилизацией под старину, по крайней мере в колорите. Так что возле кирхи появится жилое здание с рыжей крышей. Как сказали на совете, его могут теперь называть домом пастора, коим оно, конечно, не является.