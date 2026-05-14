Рост заплат и новая система безопасности: Алексей Беспрозванных представил отчет о работе правительства в 2025 году

Алексей Беспрозванных отдельно поблагодарил жителей за активность, неравнодушие и заботу о родном крае. Фото: пресс-служба Заксобрания Калининградской области.

Отчет за прошлый год губернатор представил на заседании областного парламента в четверг, 14 мая. В самом начале Алексей Беспрозванных отметил, что экономика региона «прошла самый сложный этап адаптации к санкционным ограничениям».

- Благодаря федеральной поддержке и стойкости нашего бизнеса, его адаптации ко всем процессам Калининградская область не просто вернулась к росту валового регионального продукта, но и превысила докризисные показатели. Поставили достаточно амбициозные задачи на 2026 год обеспечить рост ВРП на шесть процентов, – сообщил глава региона.

О КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ

По подсчетам властей, за три года реальная зарплата в нашем регионе выросла почти на 27 процентов. В рейтинге РИА по качеству жизни мы вышли 8-е место.

- Много разных рейтингов есть, но я в своей работе больше ориентируюсь на ренальные потребности наших жителей, обращения, которые поступают, и статистику, которая есть в регионе по ценам и так далее, - сделал ремарку губернатор. - Мы понимаем, над чем нужно работать и работы этой очень много.

Еще из приятного - по итогам прошлого года государственный долг области сократился почти в два раза (по отношения к 2023-му), а бюджет стал профицитным.

- Это не означает, что мы всегда будем с профицитом – планов по развитию много и нужны средства, чтобы эти планы реализовывать, - объяснил Алексей Беспрозванных.

О КОНТРОЛЕ

В сфере безопасности одним из наиболее важных нововведений 2025 года стало внедрение системы биометрического контроля «Сфера».

- По моему мнению и мнению наших правоохранительных органов, это серьезное достижение, - отметил губернатор. - Мы взяли опыт Москвы и распространили его на наш регион. Благодаря этому уже были задержаны более 60 человек, включая тех, кто находился в федеральном розыске. Система позволяет не пускать сюда преступников. Работу будем продолжать, в планах - расширять покрытие объектов «Сферой» во всех муниципалитетах на постоянной основе.

ПРО ЖИЛЬЕ И ЖКХ

По вводу жилья на душу населения нашла область в прошлом году заняла высокое 8-е место среди всех регионов страны.

- При этом по-прежнему остро стоит вопрос о доступности жилья, - признал губернатор. - Я мониторю и стоимость квадратного метра, и обращения жителей. Важно над этой проблемой совместно поработать, включая разработку возможных ипотечных программ конкретно для калининградцев, снижение стоимости квадратного метра за счет снижения стоимости цемента, других строительных материалов и так далее. Эту работу мы сейчас проводим и в ближайшее время я озвучу, что удалось сделать.

В 2025 году ужесточился контроль над управляющими компаниями. Теперь коммунальщики за многочисленные нарушения в работе могут лишиться лицензии – и первые примеры уже есть.

- Я принципиально на этом настаивал, чтобы управляющие компании понимали свою ответственность. Баловаться и тренироваться на людях нельзя. Пусть занимаются работой те, кто показывают уважительное отношение к жильцам и хозяйственность, - сказал губернатор.

ПРО СУБСИДИРОВАННЫЕ БИЛЕТЫ

- Президент поддержал нашу инициативу сделать бесшовным финансирование субсидий авиа- и морских перевозок. Рассчитываем, что уже в следующем году субсидирование в федеральном бюджете будет предусмотрено на трехлетку, что позволит избежать пауз, - поделился планами губернатор. - С федеральным Минтрансом мы прорабатываем решение, чтобы авиабилеты были доступнее для наших жителей уже в этом году. В некоторые периоды билетов нет. Буквально вчера разговаривал с директором «Аэрофлота» - на доступность билетов у этой авиакомпании мы получаем основной запрос от калининградцев. На следующей неделе он прибывает к нам, чтобы выработать совместные меры по устранению этих пауз.

Алексей Беспрозванных также рассказал о том, что начались работу в аэропорту. Там построят еще одну магистральную рулежную дорожку и реконструируют аэровокзальный комплекс. Это позволят увеличить пропускную способность «Храброво» в 2 раза. Увеличение количества гостей, кстати, поможет и экономике: вклад туризма в валовый региональный продукт в прошлом году составил 4,1%. В среднем по России этот показатель 3,6%.