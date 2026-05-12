«Балтика» проиграла «Локомотиву», но вошла в историю

В матче 29-го тура РПЛ «Балтика» с минимальным счетом уступила на выезде «Локомотиву». Единственный мяч в игре на 5-й минуте забил Александр Руденко. Теперь перед последним туром чемпионата подопечные Андрея Талалаева идут на 6-м месте в турнирной таблице и имеют шансы подняться на одну строчку выше.

Эксперты Антон Хоменко и Виталий Макаров подвели итоги матча в программе «Вперед, балтийцы!» в калининградском эфире Business FM.

Антон Хоменко: - Если искать позитив, то уже совершенно точно есть лучший результат в истории «Балтики» и калининградского футбола - шестое место как минимум. Причем предыдущий ровно 30 лет продержался. Да, конечно, есть небольшая грусть по поводу того, что проиграли третий матч подряд, но «Локомотиву» как будто победа была важнее — они реально борются за третье место и, скорее всего, его займут по итогам чемпионата. Еще было совершенно необязательное удаление Кевина Андраде почти в начале матча. Хотя мы уже к тому моменту проигрывали 0:1, то есть в полном составе «Балтика» пропустила от «Локомотива» больше голов, чем играя в меньшинстве. Это если опять искать позитив.

Виталий Макаров: - Если еще искать позитив, то я параллельно обратил внимание, что наши клубы начали получать лицензии на участие в еврокубках. Это все-таки действительно такой намек на то, что, очень хочется верить, скоро закончатся все эти кошмары и наши клубы будут, как и сборная, допущены к официальным соревнованиям. Тогда, после самого своего успешного сезона в 1996 году, «Балтика» получила путевку в еврокубки. Если кто-то еще помнит, был такой Кубок Интертото. Я тогда ездил с командой и побывал, соответственно, сначала в Варне, потом был Тренчин и Нови-Сад. Интересно, для нас этот сезон плачевно закончился, и Леонид Иванович Ткаченко, царствие ему небесное, тогда сказал, что вот этот Кубок Интертото нас подкосил.

А. Х.: - Ну и опять же, думали ли мы до начала нынешнего сезона, что «Балтика» будет в шестерке? Мы будем очень долго помнить этот сезон. Еще из позитивного: 19 пропущенных голов у нас в сумме — как у «Зенита», то есть вот всего две команды, которые пропустили меньше всех в этом сезоне. Но, извините, «Зенит» за чемпионство борется, а «Балтика» стремится попасть в топ-5. Попадет — прекрасно, нет — ничего страшного. Футбол – это не только результат.

В. М.: - Я вот еще раз анализировал всю ситуацию и пришел к выводу, что все-таки нас сгубила короткая скамейка. Наш основной состав, та наша несокрушимая армада, которая тащила на себе весь этот сезон, – у ребят просто физически закончились силы. На морально-волевых можно вытащить один, ну два матча, но бесконечно это не может продолжаться. Вот это выражение — на ободах. Именно так сейчас «Балтика» подъезжает к финишу, реально.

А. Х.: - Нужно попрощаться с этим сезоном, он действительно был великолепным и останется в нашей памяти навсегда. Надеюсь, что 17 мая соберется полный стадион, чтобы поблагодарить «Балтику» за те эмоции и те впечатления, что она нам подарила. И в завершение давай поздравим Андрея Талалаева с тем, что он получил премию «Серебряная лань» как лучший футбольный тренер России.

В. М.: - Я думаю, что если бы была еще номинация «Открытие сезона», то здесь «Балтика» – это номер один. Тут нет просто других вариантов. Какие бы там злопыхатели что ни говорили, какие бы там Радимовы и Бубновы что-то на нас ни гнали, мы – команда-открытие, а Андрей Викторович – ее главный тренер.