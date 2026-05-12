АВТОТОР собрал друзей и соседей на праздник Великой Победы

Второй год подряд Военно-патриотический парк Дворца спорта «АВТОТОР-Арена» становится одной из самых масштабных площадок празднования Дня Победы в Калининграде. В минувшую субботу, 9 мая, здесь вновь собрались жители и гости микрорайона имени Космодемьянского, для которых автопроизводитель приготовил яркую, насыщенную и очень трогательную программу «Весна Великой Победы».

СВЯЗЬ С ПРОШЛЫМ

Гостей праздника встречала «Аллея Героев», открытая прошлой весной в преддверии 80-летия Победы. Под внушительных размеров звездами разместились информационные стенды с рассказами о тех, кто прославился подвигами в годы Великой Отечественной войны и в зоне специальной военной операции.

Пешеходные дорожки парка вели всех прямиком в спортивные зоны и экспозиции. Стараниями военно-исторического клуба «Прорыв» можно было в буквальном смысле прикоснуться к наследию тех лет. Стрелковое и артиллерийское вооружение, средства связи и радиоразведки, элементы формы, снаряжение, палатки, предметы быта – все это не просто было выставлено на обозрение. Любой желающий мог взять экспонаты в руки и узнать их предназначение и устройство. Самым крупным предметом выставки стала артиллерийская стереотруба. Полностью рабочая!

Особый восторг у юных гостей праздника вызвала возможность поговорить по военно-полевому телефону. Вызов уходил на такой же аппарат, стоящий в другом конце экспозиции: раздавалась громкая трель и можно было коротко обменяться несколькими фразами. Провод, соединяющий телефоны, был проложен по земле точно так же, как когда-то его прокладывали герои-связисты по полям сражений Великой Отечественной… Получилась живая связь с прошлым в прямом смысле слова!

Телефоны связистов действительно работали! Фото: предоставлено АВТОТОР.

- Мы все это по собирали по крупицам. Что-то сохранилось со времен войны, что-то нашли на складах, что восстановили или сделали точные копии, - рассказал член клуба «Прорыв» Даниил Неупокоев.

Не меньшей популярностью в парке пользовался… «Особый отдел» (Смерш). Эта структура в годы войны и сразу после ее окончания занималась тем, что выявляла вражеских агентов, в том числе среди гражданского населения. Гостям праздника «сотрудники отдела» предлагали пройти небольшую викторину и в награду за правильные ответы выдавали «Временный пропуск на проезд по шоссейным и железным дорогам в ближнем тылу 3-го Белорусского фронта и прифронтовой полосе». Причем документ нужно было заполнить только от руки, обмакнув в чернила перьевую ручку.

В «Особом отделе» можно было получить специальный пропуск. Фото: предоставлено АВТОТОР.

Одной из тех, кто получил такой пропуск, стала ветеран АВТОТОР, мастер цеха окраски Светлана Ротькина. Она пришла в парк вместе с дочерью и внучкой.

- Шикарный праздник! - поделилась впечатлениями Светлана Владиславовна. – Я считаю, это очень правильный подход – напоминать о героических страницах нашей истории, о том, какой была жизнь тогда. Вижу, что детям очень интересно, а это самое главное и самое важное.

ПОД ЗВУКИ ВАЛЬСА…

Сердцем праздника стала концертная площадка, на которой в течение двух часов звучали шлягеры военных лет и совершенно новые композиции. Открывая программу, инженер-технолог Инновационно-технологического центра АВТОТОР Руслан Исмаилов и певица Анна Котова представили публике песню «Красный мак», которая стала победителем Всероссийского конкурса патриотического рэпа. Сюжет основан на реальных событиях.

Зрители могли не только насладиться блистательными выступлениями вокалистов и театральными номерами. Когда зазвучал знаменитый вальс 1947 года «В городском саду», возле сцены тут же закружились пары – мало кто смог усидеть на месте.

- Замечательная атмосфера, передающая дух того времени, Дух Победы,- не сдерживала эмоций посетившая праздник семья Сердитовых. – Мы живем в микрорайоне Космодемьянского уже 12 лет, переехали из Республики Коми. Очень нравится этот парк и мероприятия, которые здесь проходят.

С соседями по микрорайону полностью согласна еще одна местная жительница – Галина Петровна Смирнягина.

- Я живу здесь с рождения, с 1954 года, - рассказала она. - Раньше на месте парка был просто лес. Сейчас тут прекрасное место отдыха, дорожки, скамеечки, по выходным музыка играет. Красивый храм построили. Люблю здесь гулять и дышать свежим воздухом. Спасибо за такую возможность и за такой праздник!

ДАНЬ ПАМЯТИ

Для микрорайона, который носит имя героя Александра Космодемьянского, День Победы действительно имеет особое значение. На этой земле весной 1945 года шли ожесточенные бои, и война, как и везде, оставила свой глубокий страшный след. Во время разминирования территории перед началом строительства АВТОТОР-Арены было обнаружено множество снарядов и боеприпасов военных лет - эхо войны, которое не затихает даже многие десятилетия спустя….

Одна из экспозиций была посвящена работе фронтовых медиков. Фото: предоставлено АВТОТОР.

Создавая и развивая Дворец спорта, АВТОТОР постарался одновременно выразить безмерную признательность и благодарность всем советским воинам, которые героически сражались на этой земле. Именно поэтому здесь был открыт военно-патриотический парк и построен храмовый комплекс – как знак памяти и духовного осмысления той жертвы, которую принесли наши солдаты и офицеры.

- 9 Мая – это особая дата для всей нашей страны. Это день великой радости и великой скорби. Победа была достигнута ценой миллионов жизней, невосполнимых потерь, которые и сегодня отзываются болью в каждой семье, в каждом уголке нашей земли, - отметил старший вице-президент АВТОТОР-Холдинг по проектам Калининградской области Владимир Кривченко. - Память - это не только слова и даты. Память – это то, что должно жить в делах. Наш долг – передавать эту память детям и внукам.

Праздник в парке получился таким, каким и должен быть День Победы: трогательным, искренним и объединяющим. Гости уходили с улыбками, новыми впечатлениями и светлыми чувствами в сердце. Ну а военно-патриотический парк возвращается к обычной жизни: он открыт для прогулок, тишины, семейного отдыха – и воспоминаний о том, какой ценой достался нам мир.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В преддверии 9 Мая АВТОТОР поздравил представителей ветеранских организаций Калининграда с Днем Победы и вручил продуктовые наборы. Мероприятие стало частью многолетней традиции поддержки старшего поколения, которую продолжают предприятие и профсоюзная организация «АВТОТОР-проф».

Утром 9 мая автоторовцы провели шествие от заводских ворот до сквера, где установлен бюст Александру Космодемьянскому, почтили память героя и возложили цветы.

