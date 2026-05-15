Отключают свет и воду, подъезды закроют решетками: как идет расселение дома рядом с падающей высоткой на Московском проспекте

Власти Калининграда продолжают расселять дом № 68 на Московском проспекте. Он, напомним, находится, возле аварийной многоэтажки № 70, которая давно пошла трещинами и скоро может обрушиться. Дом №68 соединен с падающей высоткой балконами, поэтому есть серьезный риск, что одно здание потянет за собой другое.

Несмотря на опасную ситуацию, большинство жителей съезжать из 68-го не спешат. Как рассказал замглавы городской администрации, председатель комитета горхозяйства и строительства Максим Федосеев 15 мая в эфире еженедельного стрима «Дом Советов», расселено только 25 квартир из 75. Жильцы еще 5 квартир сдались и пакуют вещи. Итого - 30. Из 45 квартир жильцы переселяться не хотят.

По словам чиновника, есть решение комиссии по чрезвычайным ситуациям: покинуть дом до 26 апреля. Две трети жильцов, как видим, этот документ проигнорировали. В дело вмешалась прокуратура, состоялось еще одно заседание комиссии.

- Вчера было принято решение отключить данный дом от горячей и холодной воды. И от электроэнергии [отключат] 30 мая. Потому что если, не дай бог, вдруг что-то будет происходить при включенных коммуникациях, будет некое разрушение, то наличие включенных коммуникаций повлечет за собой дополнительные, скажем так, последствия, - объяснил Федосеев.

В прямом эфире замглавы горадминистрации обратился к жителям и «очень сильно» попросил: «Рассмотрите вопрос в кратчайшие сроки покинуть данный дом».

Квартиры во временном фонде всем предоставляют на Борисовском бульваре. За них, правда, нужно еще и платить ежемесячно. Сколько – власти не уточнили.

- На сегодняшний момент есть какая-то минимальная стоимость платы за наем, но мы планируем в ближайшее время рассмотреть вопрос ее отмены, - сказал замглавы администрации.

Он отметил, что с 30 мая доступ жителей в дом № 68 будет ограничен, на помощь привлекут правоохранительные органы.

- Охрана у нас уже стоит, периметр у нас оцеплен. Мы поставим дополнительные решетки на все два проема, через которые можно попасть в подъезд дома, чтобы в первую очередь, конечно, обезопасить от возможности проникновения посторонних лиц в этот дом, когда квартиры опустеют, - сообщил Максим Федосеев.

Опасения ответственных чиновников понять можно. Если вдруг многоэтажка начнет падать, потянет дом № 68, который соединен с ней балконами.

- И тогда случится совсем непоправимое, если 68-й дом будет разрушаться при наличии в нем жильцов. Именно с этим связано отселение сейчас, - заключил Максим Федосеев.

Деньги на демонтаж дома № 70 выделят из городского резервного фонда. К началу сентября власти рассчитывают получить документы из экспертизы и будут заключать договор на снос. - К работам рассчитываем приступить ориентировочно в октябре, сразу после получения положительного заключения экспертизы. К лету 2027 года, надеюсь, жители смогут уже вернуться в свои квартиры, - говорила ранее глава городской администрации Елена Дятлова.

Также ранее в мэрии говорили, что и детские спортивные учреждения, расположенные в бывшей художественной галерее, временно переедут в другие здания.