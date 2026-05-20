«Запросили гида, который провезет по маршруту, но все время будет молчать»

Экскурсовод в ответе за весь регион. Фото: Александр Подгорчук.

Когда настал час «Ч»

- Насколько известно, правительственное Положение об аттестации экскурсоводов в России было принято еще в 2022 году. Но такое впечатление, что в нашем регионе она началась только сейчас. Или это не так?

- Аттестация гидов проводится в Калининградской области как минимум уже больше двух лет. Но и до принятия закона при министерстве по туризму и культуре действовала специальная аттестационная комиссия, которую проходили экскурсоводы – по собственному желанию. Введению специального закона экскурсоводческие сообщества страны, кстати, активно сопротивлялись, но это было неизбежно. Просто до какого-то момента не все регионы хотя бы сугубо технически были готовы проводить аттестацию. Поэтому ее продлевали несколько раз, оставляя необязательной. Однако примерно год назад настал час «Ч», когда других вариантов, кроме обязательного прохождения аттестации, не осталось. Тогда и пошел вал желающих, с чем, скорее всего, и связан нынешний ажиотаж в СМИ и соцсетях.

- Кто и как осуществляет контроль за гидами, будь они аттестованные или нет?

- Обязанность возложена на министерство контроля областного правительства, но там занимаются этим крайне неохотно. Хотя несколько рейдов по проверке экскурсоводов они провели совместно с УМВД – ведь только полицейские по закону могут требовать у гражданина предъявить паспорт или еще какие-то документы. Рейды - практически единственный способ проверки наличия у гида аттестации. Когда вся эта история только начинала развиваться, в Торгово-промышленной палате организовали даже круглый стол, на котором очень много и грозно говорили о необходимости жестких проверок. Но дальше слов, как обычно, дело не пошло. Вроде бы исполнители в лице того же минконтроля и полиции есть, но у них нет на это бюджета. А значит, отсутствует и мотивация. Зачем им дополнительная – к тому же неоплачиваемая – обязанность к и без того уже немаленькому списку? Сначала вроде намеревались выделить отдельного сотрудника, который мониторил бы (возможно, даже с помощью искусственного интеллекта!) социальные сети на предмет объявлений о «левых» экскурсиях. Но за год мы особых результатов, кроме пары-тройки рейдов, так и не увидели.

«…Пусть меня научат!»

- Что может служить основанием для того, чтобы подойти к гиду и проверить наличие у него аттестации?

- Есть ряд определенных требований. Если ты аттестованный гид, то должен непременно носить бейджик немаленького, почти что формата А5 (примерно размер блокнотного листа или почтовой открытки. – Ред.) размера. Если экскурсовод без такой таблички – к нему точно подойдут и проверят. Но могут подойти и к тому, кто с бейджиком, если человек вызывает какие-то сомнения – скажем, вдруг бейджик поддельный или взят у товарища, для того чтобы провести экскурсию? Тут уже потребуют паспорт, чтобы выяснить, действительно ли значится данный человек в специальном реестре гидов.

Виктория Корнева. Фото: из архива героя публикации.

- Экскурсоводов-нелегалов ловили?

- Да, насколько я знаю. И штрафовали. Точную сумму штрафа сказать затрудняюсь, пять тысяч рублей, что ли. На самом деле это даже меньше, чем стоимость одной экскурсии на Куршскую косу (самое востребованное, а значит, и самое продаваемое направление), по морскому побережью или обзорной по Калининграду. А таких экскурсий за день можно успеть провести не одну. При подобном раскладе гид-нелегал морально готов заплатить штраф и продолжать работать. Да и тех, кого реально оштрафовали, буквально по пальцам можно пересчитать. Так что вряд ли будет большим преувеличением сказать, что фактически экскурсоводов особо никто не проверяет. Тем более когда их такое количество.

- Кстати, известна хотя бы приблизительная численность гидов в Калининграде и области?

- Я сама не подсчитывала, хотя при желании это можно сделать. У нас в области несколько учебных заведений выдают дипломы экскурсоводам. Больше пяти лет в БФУ имени Канта раз в год проводится бесплатное обучение - профессиональная переподготовка экскурсоводов, все расходы несет министерство по туризму и культуре. Но поскольку бюджетных мест всего 80, отбор производится на конкурсной основе, после предварительного собеседования, которое помогает установить наличие у соискателя необходимого потенциала. Но там же, в БФУ, есть еще, по-моему, четверо коммерческих курсов, где по такой же программе обучают всех желающих за деньги. Конкурс отсутствует, плата составляет что-то в районе 40 с лишним тысяч рублей. Имеются и другие возможности: вот мы с коллегой Татьяной Удовенко на базе Ресурсного образовательно-методического центра сделали программу «Мастерство экскурсовода». Набор – примерно 30 человек – производится раз в год. Так вот, получается, одни только мы за шесть лет выпустили минимум 200 гидов. А ведь есть еще и дистанционное обучение. В общем, думаю, что одних только дипломированных экскурсоводов в области сегодня больше двух тысяч, из них аттестованных уже свыше 400. Недаром ведь Калининград на четвертом месте в России по количеству предложений по экскурсиям вслед за Москвой, Санкт-Петербургом и Казанью.

Проэкзаменованный и аттестованный

- Как организован сам процесс аттестации?

- На первом этапе необходимо пройти тест из 30 вопросов. Второй этап - экзамен по билетам: одна стопка - объект показа, другая – экскурсии по Калининграду и области. Список тем заранее выкладывается на сайте минкультуры, чтобы экзаменуемый мог подготовиться. К слову, там есть формулировки, вызывающие определенные сомнения, но это не к комиссии, а к Службе охраны памятников. Можно сдать аттестацию по области – в этом случае необходимо знать все объекты во всех муниципалитетах. Если человек аттестовывается по конкретному муниципалитету, он должен иметь исчерпывающие сведения обо всех тамошних достопримечательностях. Допустим, хочет гид водить экскурсии по побережью. Тогда он сдает Калининград и по отдельности Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный и Балтийск. Процесс аттестации довольно длительный, «в один заход» комиссия может прослушать ограниченное число человек, поэтому сейчас, в мае, экскурсоводы на аттестацию записываются уже на июль. Конечно, такие сроки вызывают недовольство, и проблема, в принципе, решаема. Но для этого нужно принять в комиссию людей на оплачиваемую работу, чтобы желающих могли проверять ежедневно. Тогда можно будет уложиться примерно в полгода. Пока же комиссия функционирует практически на общественных началах. Ее члены собираются, как говорится, из интереса к профессии, дважды в месяц бросая свою основную работу, чтобы с 10 до 18 принимать экзамены.

Другой важный момент – по какому критерию оценивать то, что говорит экскурсовод? Имеются утвержденные министерством билеты, по ним и происходит оценка, поскольку комиссия должна действовать строго в рамках закона, без самодурства. Но где гарантия, что человек, который все правильно расскажет на аттестации, получив заветный бейдж, не примется рассказывать экскурсантам то, что ему захочется? Поэтому у нас имеются претензии даже к некоторым аттестованным гидам. Обойдемся без фамилий, но среди них есть даже победитель в номинации «Экскурсовод года».

- Потенциальные гиды должны соответствовать каким-то особым критериям – я имею в виду не профильное образование, а в личностном плане?

- В обязательных требованиях к аттестации такие требования не прописаны, но мы в комиссии о них постоянно спорим, потому что считаем это важным. Например, умение грамотно говорить по-русски. И вообще говорить, а не «излагать». Порой очень сложно у людей бывает с коммуникативностью в целом. Ну и конечно, нежелательны какие-то дефекты речи. Хотя, случается, такое можно простить: например, если человек эрудирован, образован, отлично понимает контекст и может рассказать экскурсантам несколько больше того, что значится в выученных экзаменационных билетах.

«Да здесь нечисто играют!»

- Насколько я понял, гид, аттестованный в Калининградской области, ни в каком другом регионе России работать не может?

- Да, и это еще один вызывающий вопросы с точки зрения проверки момент. Точно известно, что к нам уже приезжают московские тургруппы со своими экскурсоводами. Проверить их мы не можем, а они не вправе проводить здесь экскурсии, но тем не менее это делают. А еще бывает, что москвичи приглашают калининградского экскурсовода, но… только на один сезон. А на следующий уже все делают сами. Как китайцы.

- Это же нечестная конкуренция!

- Совершенно верно. Но как с этим бороться, мы пока не знаем. Договариваться сложно еще и в силу очень негативного отношения туроператоров к индивидуальным экскурсоводам. Дело в том, что в пандемию коронавируса туристический рынок сильно изменился. Для компаний действовали запреты собирать большие группы в автобусах, что сильно ударило по прибыли. Плюс закрытие границ, ввиду чего компании вынуждены работать исключительно на компактном местном рынке. Плюс туристы теперь предпочитают путешествовать самостоятельно, либо в тесной компании, либо вообще парами и даже поодиночке. А это всегда подразумевает индивидуального гида. Турфирмы ополчились против индивидуалов еще и потому, что сами испытывают дефицит экскурсоводов, многие из которых (особенно молодые) сообразили, что чем работать на «дядю», лучше на себя, не особо заморачиваясь графиком и прочими служебными обязанностями, и дружно рванули в свободный рынок. Невозможно заманить на далеко не самый высокий оклад человека, который на вольных хлебах за сезон способен заработать себе на новую машину. Сегодня турфирмам необходимо либо менять подходы к оплате труда гидов, либо довольствоваться теми, кто в силу менталитета не хочет или не может самостоятельно искать заказы. Для начала пришлось поднять расценки на экскурсоводов.

О прошлом и настоящем

- В последнее время вновь разгорается дискуссия о неких «перекосах» в рассказах гидов о довоенной истории нашего региона.

- Возможно, – и у некоторых гидов это действительно есть – подразумевается некорректное сравнение «немецкого» периода и современного.

- А в чем некорректность – превозносят прошлое и принижают настоящее?

- Бывает и так. Но это оценочное суждение, и мы в комиссии стараемся всем экскурсоводам объяснять, что по ним гости региона будут судить о Калининградской области и калининградцах в целом. Нужно исходить хотя бы из этой парадигмы. К тому же нельзя заранее знать, кто именно придет на экскурсию. Возможно, среди экскурсантов окажется человек, досконально знающий историю того, что в разное время происходило у нас, и самому гиду будет некомфортно вдруг ощутить свою некомпетентность в том или ином вопросе.

Бывает, экскурсоводы указывают какие-то некорректные названия, случаются преуменьшения, упрощения, разного рода неточности. Отчасти это вызвано еще и тем, что у разных клиентов разное понимание того, что такое экскурсия. Буквально вчера на комиссии случилось вообще удивительное. Поступил запрос на гида, который провезет по всему маршруту, но… все время будет молчать. А если гостям захочется что-то у него спросить, они это сделают сами.

А кому-то хочется просто пофоткаться в красивых местах. Но даже если вы продаете такую услугу, как фототур, это все равно считается экскурсией, и организатору нужно пройти аттестацию. Мы же не сравниваем обычного фотографа-любителя с человеком, глубоко погруженным в историю. Они даже про штурм Кёнигсберга по-разному расскажут.

Проблемы популярности

- Кто сегодня хочет стать экскурсоводом?

- Господи, кого только я за эти годы не видела! Ну, учителя – это логично. Но вот только что аттестацию проходил в недавнем прошлом судоводитель. Также бывших военных почему-то много приходит, полицейских… Инженеры, столяры – кого только нет!

Таксогида не желаете? Фото: Александр Подгорчук.

- Чем можно объяснить такую популярность профессии?

- Вероятно, она представляется людям сравнительно легким способом заработка, хотя, конечно, критерии тут разные. Вот есть такая категория – таксогиды, как их называют. Фактически те же частные таксисты, которые встречают прибывающих туристов, например, в аэропорту и уговаривают, мол, зачем вам эти гиды-экскурсоводы, которые за экскурсию на Куршскую косу с вас 10 тысяч возьмут? А я вас туда за пять тысяч отвезу, все покажу и обо всем расскажу. Конечно, такая деятельность считается незаконной, но как мы можем нарушителя за руку поймать?

Очень много приходит недавно переехавших, их сразу видно. Спрашиваем: когда переехали в Калининградскую область? Оказывается, в 2021 году или, там, в 2023 году. Но хотят работать экскурсоводами! Объясняют что-то вроде: «Здесь такое красивое море, мы возле него купили квартиру, к нам будут гости приезжать, а мы будем проводить для них экскурсии».

- Не рановато ли?

- Вот и мы задаем им этот вопрос. Но при всем при этом был прецедент, когда человек из другого региона по интернету сдавал экзамен и сдал его великолепно. Это оказался настоящий профессионал, понимающий методику экскурсии, изучивший тему. Так что нельзя сказать, что существует табу на профессию гида для людей, недавно сюда переехавших. Я сама знаю таких, которые, отучившись, стали хорошими и довольно востребованными экскурсоводами. Правда, в процессе обучения пахали они как папа Карло…

Всем желающим пойти в экскурсоводы я бы дала совет для начала разобраться, зачем им, собственно, это нужно. На действительно солидные заработки не стоит рассчитывать, поскольку конкуренция бешеная. А главная проблема – как продать свои услуги при огромном количестве предложений на рынке и существенном ограничении способов продажи в связи с блокировкой целого ряда интернет-платформ. Да и на профильных ресурсах поступающие из Калининграда заявки на проведение экскурсий или вообще не принимают, или они безнадежно теряются в общем массиве.

Так что стоит хорошенько подумать, насколько лично вам необходимо становиться гидом. Это отнюдь не легкая, как многим кажется, а очень эмоционально затратная профессия: может статься, человек даже отучился и все у него шло нормально, но через какое-то время он уходит. Просто потому, что людей больше видеть не хочет. И чтобы не произошло подобного выгорания, необходимо руководствоваться чем-то большим, нежели желанием просто заработать денег.