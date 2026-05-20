Растить инженеров со школьной скамьи

Гидролоток компании «Фишеринг Сервис». Идет экскурсия для ребят из физико-математического класса школы Пионерского. Фото: школа Пионерского, М. Меликсетян

«Нам нужны инженеры, именно практики!» - так объясняет директор калининградской компании по производству орудий лова «Фишеринг Сервис» Андрей Фёдоров участие в профориентационных проектах, направленных на учащуюся молодежь и школьников Калининградской области. И эти слова не расходятся с делом. Недавно компания выступила в роли индустриального партнера для «Сириус-класса» школы Пионерского.

Андрей Фёдоров. Фото: «Фишеринг Сервис».

СЕДЬМОЙ КЛАСС ИЗУЧАЕТ ПРОФЕССИИ

- Андрей Николаевич, в чем суть участия компании «Фишеринг Сервис» в проекте «Сириус-класс»?

- Компания «Фишеринг Сервис» всегда открыта для сотрудничества с образовательными учреждениями региона. В первую очередь для того, чтобы познакомить школьников с производством орудий лова. Вот и семиклассники из «Сириус-класса» школы Пионерского (в России свыше 200 школ из 44 регионов участвуют в проекте «Школы - ассоциированные партнеры «Сириуса». - Ред.) побывали в наших цехах, где производят сети разных размеров и моделей. Ребята увидели, как применяются инженерные и технологические решения на практике, и примерили на себя роль мастеров.

- О чем вы рассказываете школьникам?

- О рыбной отрасли в России, о строительстве новых кораблей для решения задач рыбодобывающей сферы, об истории нашего предприятия, о том, какие знания и навыки нужны для успешной работы в компании «Фишеринг Сервис». О том, что наши мастера имеют хорошую зарплату и много путешествуют - такова специфика их работы.

- Какое у вас общее впечатление от семиклассников? Увидели в их глазах искренний интерес?

- Очень заинтересованные, умные дети, вопросы задавали. Осталось приятное впечатление. А на днях ребята из 8-го физико-математического класса той же школы посетили гидролоток нашей компании. Увидели, как модели тралов работают под водой, узнали о современных технологиях и перспективах профессии рыболовов.

ПРИМЕНЯТЬ ЗНАНИЯ ДОМА

- Как вы для себя объясняете цель такого сотрудничества со школой?

- Убежден в том, что школьники должны получать знания в таком формате, должны видеть работу предприятий, встроенных в экономику России, и понимать, что здесь, дома, можно применять свои знания, расти профессионально и создавать будущее.

- Есть какие-то особые условия для взаимодействия школ с компанией «Фишеринг Сервис»?

- Как я уже сказал, мы открыты для такой работы со всеми заинтересованными образовательными учреждениями региона. Тем более опыт у нас в этом вопросе есть.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

- Школьники спрашивают вас об использовании ИИ в производстве орудий лова?

- Нет, таких вопросов не было. Думаю, это связано с тем, что во время экскурсий мы делаем акцент на том, что наше производство строится на инженерной идее. Нам инженеры нужны, практики! Показываем ребятам реальные примеры инженерных решений: адаптация станков под наши, особые задачи, выстраивание технологических цепочек и так далее. Надеюсь, такие встречи мотивируют ребят учиться, развиваться и в будущем приходить к нам на работу.

- Но для полноты картины нужно сказать, что искусственный интеллект ваши инженеры уже внедряют…

- Да, но не на этапе производства. Мы создаем, оттачиваем технологию с применением ИИ, которая сможет отслеживать работу тралов под водой во время промысла. Задача - усилить эффективность работы наших орудий лова. Потому что мы в ответе за свой продукт: и на этапе проектирования трала, и во время его эксплуатации в Мировом океане.

Работа в «Фишеринг Сервис» - дело молодых. Фото: Александр Подгорчук.

- Если сегодняшним старшеклассникам говорить, что компания «Фишеринг Сервис» применяет возможности нейросетей, это стало бы решающим фактором для них в выборе будущего места работы?

- Пока мы находимся в переходном периоде, еще много вопросов, связанных с применением искусственного интеллекта в нашей работе. Так что пока рано ориентировать юных инженеров именно на такую сторону деятельности нашей компании.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВЫЙ ОПЫТ

- Участие ваших специалистов в образовательных выставках, организации экскурсий на производство, в гидролоток - это та работа, которая проводится постоянно. Есть планы по развитию профориентационных проектов?

- Недавно в гидролотке проходила встреча с капитанами судов калининградской рыбодобывающей компании «Группа ФОР». В это же время на этой площадке оказались школьники. И вот тут сложился новый интересный опыт. Во-первых, ребята стали свидетелями того, как профессионалы обсуждают вопросы применения сетей, проводят работу над ошибками. Во-вторых, школьники своими глазами увидели, как устроена работа рыболовецких сетей, создаваемых на нашем предприятии, были поражены масштабом процессов.

Никто специально не создавал условий для такой встречи, но она состоялась. Ее главная ценность заключается в том, что производитель сетей, рыбаки и будущие инженеры собрались в одном месте и были вовлечены в решение общей задачи. Так что будем использовать и такой формат встреч.

- Студенты КГТУ, курсанты КМРК тоже не обделены вниманием компании «Фишеринг Сервис»…

- С этими ребятами все уже гораздо серьезнее складывается. Курсанты практику у нас на производстве проходят. Студенты наблюдают за испытаниями моделей тралов, на этом строят свои первые научные работы, вносят вклад в развитие инженерной мысли.

Почему одни сети зеленые, другие - синие? Сложно ли их шить? На эти и другие вопросы учащимся отвечают мастера производства. Фото: Александр Подгорчук.

Компания «Фишеринг Сервис» и образовательные учреждения идут на сближение, решая важную задачу по подготовке специалистов под запросы рынка труда и обеспечению их рабочими местами. Живая непрерывная история, которая создается на наших глазах и выстраивает общее будущее.

