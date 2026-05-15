Калининградцы рассказали, как возвращаются на спутниковое ТВ после аварии на орбите

В начале марта на орбите Земли была потеряна связь с искусственным спутником, который использовали операторы спутникового телевидения для отправки сигнала на ТВ-приставки. К устранению последствий инцидента оперативно подключились государственные структуры и операторы услуг (мы подробно рассказывали об этом). Мы попросили читателей, которые пользуются услугой, прислать нам обратную связь: что изменилось в их теле-привычках и могут ли они вновь использовать спутниковое ТВ.

До 2023 года спутниковые тарелки абонентов на территории области принимали сигнал со спутника на широте 36 градусов. Однако в один момент начался переход на другой градус — 56-й (это связано с атакой на спутниковое вещание в РФ).

Иван Сомов рассказывает, что в тот момент и перестал смотреть спутник — не смог перенастроить оборудование. Несколько лет использовал штатную общедомовую антенну.

— Каналов, конечно, сильно меньше. Но никак не доходили руки разобраться и вернуть спутниковое вещание. Недавно позвонили из контактного центра «Триколор» и обрадовали, что вещание на старом спутнике 36 градусов вновь возобновили, — поделился мужчина.

Никаких дополнительных настроек мужчине делать не пришлось. Включил приставку и запустил поиск каналов на телевизоре. Заминка вышла лишь на этапе вспоминания пароля от личного кабинета.

Петр Лобов в 2023-м тоже остался без спутникового сигнала на телевизоре. Но подписку того же оператора сохранил — смотрел с ее помощью каналы через интернет на телевизоре со Смарт ТВ (эта функция и сейчас доступна).

— Когда увидел, что вещание на 36-м градусе вернули и еще дают три месяца бесплатной подписки, тут же позвонил в контактный центр оператора. Пришлось, правда, подождать несколько минут на линии. Специалист рассказала, что компания возобновила полноценное вещание в области и по этому случаю новым и старым клиентам делает подарок. Активировал подписку прямо во время разговора.

Часть абонентов спутникового ТВ в регионе в 2023 году перевели свои тарелки на 56-й градус. Те же, кто подключался уже после того сбоя, сразу получали оборудование с настройками на эту широту. Теперь абоненты переходят на прежний 36-й градус.

— В контактном центре оператора мне предложили оставить заявку на перевод тарелки и тогда придет сотрудник и все сделает. Либо сделать все самостоятельно по инструкции. Конечно, это определенные неудобства. Но нет худа без добра: зато предложили бесплатно дорогую подписку на три месяца. В общем, оставил заявку. Через несколько дней со мной связался дилер, сказал, что сейчас на установщиков выпала большая нагрузка из-за поворота антенны, поэтому мне пришлось немного подождать очереди. В назначенный день приехал специалист, все перенастроил. Ничего за поворот антенны я не платил, — поделился Юрий Некрасов.

В целом из откликов абонентов видно, что к сложностям после аварии относились с пониманием. Для кого-то авария на орбите даже стала поводом вернуться к просмотру спутникового ТВ. Универсальная рекомендация тем, кто столкнулся с потерей сигнала устройством: зайти на сайт оператора или позвонить в контакт-центр.