Синоптики прогнозируют в Калининграде и области +20 почти каждый день

До лета остается ровно две недели, и первая из них окажется довольно теплой. В понедельник днем в Калининграде и области температура поднимется до+18 градусов. Местами возможны дожди, преимущественно – на востоке региона.

Во вторник будет еще теплее. Ожидается +18...+20. День пройдет без существенных осадков. К среде к нам сместится гребень антициклона, который расположится над Европой. Температура поднимется до +19...+21 градуса, у побережья будет привычно прохладнее. Местами возможны кратковременные дожди.

Во второй половине недели погода сюрпризов, скорее всего, тоже не преподнесет.

- Вполне вероятно, можно рассчитывать на комфортное тепло около +20...+23 градусов, на побережье скорее будет +15...+18, - сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининграде и области». - Нельзя исключать туманы. Кроме того, расчеты допускают локальные дожди и грозы.