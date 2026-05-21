«Аэрофлот» увеличит квоту билетов по «плоскому» тарифу и частоту рейсов в Калининград на лето

С 1 июня «Аэрофлот» вводит дополнительный ежедневный рейс из Москвы в Калининград и обратно. А в июле и августе перевозчик добавит уже два таких рейса в сутки. На этих рейсах будет действовать «плоский» тариф. Об этом 21 мая сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Стороны обсуждали, как сделать авиаперелёты для жителей региона доступнее.

Сергей Александровский подчеркнул, что это меры поддержки жителей эксклавного региона, на чём всегда делает особый акцент и местное правительство.

«Жители региона и студенты вузов Калининградской области очной формы обучения смогут в приоритетном порядке оформить билеты на дополнительный рейс по «плоскому» тарифу Аэрофлота более чем за 7 дней до даты вылета. За неделю до вылета рейса оставшиеся нереализованные билеты по «плоскому» тарифу будут поступать уже в свободную продажу: их смогут приобрести все желающие», — уточнил глава авиакомпании.

Губернатор Алексей Беспрозванных назвал расширение полетной программы и увеличение квот по фиксированным тарифам необходимым шагом для мобильности калининградцев.

«Для нас было принципиально важно, чтобы дополнительные места на рейсах в первую очередь были доступны именно жителям области и студентам. Предложенный механизм приоритетных продаж позволяет гарантировать нашим гражданам возможность планировать поездки по доступным ценам даже в условиях высокого сезонного спроса. Мы ценим конструктивную позицию национального перевозчика и готовность учитывать специфику Калининградской области», — отметил он.

Оформить билеты по «плоскому» тарифу жители региона и студенты местных вузов могут в специальном разделе на сайте «Аэрофлота», в его офисах продаж или через уполномоченных агентов — по аналогии с субсидированными перевозками. Потребуется паспорт гражданина РФ, а учащимся очной формы — справка из вуза.

Добавленные рейсы с фиксированной ценой — социальная инициатива крупнейшего российского перевозчика. Компания стремится сохранять доступность полётов для жителей отдалённых регионов и постоянно повышать уровень мобильности россиян.

Только за 2025 год «плоскими» тарифами на маршруте между Москвой и Калининградом воспользовались более 831 тысячи человек.