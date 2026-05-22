Российско-Китайские молодежные летние игры – 2026: Три города, 12 видов и награждение у стен собора

В соревнованиях примут участие больше 300 молодых атлетов национальных сборных нашей страны и КНР. Фото: fd-sport.ru.

Соревнований такого статуса у нас не было уже давно, и вот наконец-то дождались. С 25 по 31 мая юбилейные X Российско-Китайские молодежные летние игры пройдут в Зеленоградске, Светлом и Калининграде. Мы собрали для вас всю самую важную и, надеемся, полезную информацию о предстоящем турнире.

Будущие звезды

В соревнованиях примут участие больше 300 молодых атлетов национальных сборных России и КНР в возрасте от 11 до 20 лет. Да, пока имена спортсменов не слишком на слуху, но опыт предыдущих Игр показывает, что среди участников вполне могут оказаться будущие звезды. Например, двукратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Мирон Лифинцев впервые заявил о себе как раз победой на РКИ в 2023 году. Среди представителей зимних видов спорта похожий путь проделал лыжник Савелий Коростелев, который в этом году выступил на Олимпиаде в Италии. В общем, точно стоит присмотреться к юным атлетам повнимательнее.

Где смотреть

Спортсмены поборются в 12 видах.

- Больше всего дисциплин соберет под своей крышей Дворец спорта «АВТОТОР-Арена»: скалолазание, синхронное плавание, художественная гимнастика, ушу, бокс, спортивная борьба и самбо.

- Во Дворце спорта «Янтарный» пройдут матчи по волейболу и баскетболу.

- Еще один волейбол - пляжный – увидим в ФОК «Янтарь» в Зеленоградске.

- Турнир по настольному теннису ожидаемо примет калининградская спортивная школа № 7 по теннису и настольному теннису.

- Поединки по бадминтону запланированы в ФОК «Атлант» в Светлом.

Как правило, соревнования будут стартовать в 9:00 и длиться почти весь день. Подробное расписание опубликовано на сайте fd-sport.ru.

На трибуны пустят бесплатно, но оформить «проходки» все равно придется. Как рассказали в пресс-службе областного минспорта, сделать это можно на сайте kassir.ru.

Впервые на Российско-Китайских играх будут организованы трансляции на трех каналах «Триколор» через спутниковое вещание, в онлайн-кинотеатре и приложении на Smart TV. Кроме того, следить за соревнованиями можно будет в официальном сообществе РКИ во «ВКонтакте».

Все на остров!

Официальная церемония открытия Игр состоится 25 мая в 17:00 на сцене театра эстрады «Янтарь-холл» в Светлогорске. Торжественное закрытие турнира пройдет 30 мая в 18:00 во Дворце спорта «Янтарный». К сожалению, свободных билетов на оба мероприятия уже нет.

Все желающие точно смогут попасть на красочные церемонии награждения, которые каждый вечер будут проходить на площади у Кафедрального собора на острове Канта. Здесь же на большом экране собираются крутить дневники Игр.

СПРАВКА «КП»

История соревнований началась в 2005 году, когда по итогам договоренностей глав двух государств 2006 год был объявлен Годом России в Китае. Тогда же было принято решение о проведении первых молодежных летних игр. С тех пор они проводятся раз в два года, поочередно в России и Китае. С 2016 года к ним добавились и зимние игры.