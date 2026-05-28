Плавают в море, приходят на ужин и прыгают в бассейн: что чудят лоси в Калининградской области

Лесных гигантов, похоже, необъяснимо тянет к людям. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

35 лет назад в Гусеве состоялось событие, собравшее, как говорится, весь город. 25 мая 1991-го здесь торжественно «переоткрыли» статую лося работы Людвига Фордермайера. В этом городе, который раньше назывался Гумбинненом, ее впервые установили в 1912 году. После войны перевезли в Калининградский зоопарк, а в 1991 году бронзового лося в ответ на настойчивые просьбы гусевцев вернули на родину.

К слову, еще один лось от Фордермайера в 1928 году был установлен в Тильзите (ныне – Советск). Причем после войны его тоже передали в зоопарк. Однако в итоге и он вернулся на историческую родину, что произошло 24 августа 2006-го.

Бронзовый лось в Калининградском зоопарке еще не знает, что однажды вернется на свою историческую родину. Фото: архив «Калининградской правды».

Возвращение из зоопарка в Советск. 25 августа 2006-го. Фото: архив «Калининградской правды».

Но все-таки Гусев, получается, более лосиный город. Ведь изображение этого животного у него даже на гербе.

В Гусеве лось изображен на гербе.

А какой переполох в июне 1978-го символ города устроил там на улице Железнодорожной… Дело было вечером, народ потянулся с работы. И вот представьте: заходит человек в свой подъезд, а там – лось!.. Оправившись от испуга, жильцы сперва начали ласково уговаривать сохатого выйти на улицу. Потом на него попробовали кричать. Но угрозы тоже не подействовали. Тогда на помощь позвали пожарных. Только после того, как по нему ударила тугая холодная струя из брандспойта, лось нехотя покинул подъезд и величаво-медленно зашагал по дороге – в сторону леса. А в подъезд его, видимо, привлекли вкусные запахи – хозяйки как раз готовили ужин.

Сохатый фарватер

А вот что приключилось в Пионерском 28 мая 1977-го. Это была суббота. Спокойный выходной, ничто не предвещало сюрпризов. Как вдруг в диспетчерской Пионерской базы «Океанрыбфлот» раздался звонок: «С моря в направлении ворот порта направляется какой-то пловец». Та-а-ак, и что же за смельчак-нарушитель почувствовал себя кораблем? Пригляделись, а это… лось!

Сохатый вошел в порт Пионерского тем же курсом, каким обычно там идут суда. После чего, мгновенно сориентировавшись, двинул к рыбзаводу, где в конце пирса – небольшая песчаная полоска. Почувствовав под собой дно, лось легко перемахнул ограждение порта, волнолом и скрылся в прибрежных зарослях.

Зачем же лесной житель пустился в столь опасный заплыв и почему решил выйти на берег именно в порту, хотя вокруг простирались пустынные пляжи? На эти вопросы не смогли дать ответ даже специалисты.

Лесной великан пошел на таран

Нетипичный случай произошел на другом конце области в сентябре 1986-го. Шофер Нестеровской ПМК-9 Василий Сысунин наткнулся в лесу на лося, угодившего в заброшенный колодец. Из бетонного кольца выглядывала рогатая голова, из черных глаз катились слезы. Шофер позвал на подмогу товарищей.

Как известно, нелегкая это работа – из болота тащить бегемота. Здесь тоже было непросто. Когда же лося наконец вызволили из ловушки, он… пошел в атаку на тех, кто его спас. Один из них едва успел залезть на дерево, другой – на кабину трактора, кто-то укрылся в машине.

Полчаса бушевал лось. Лишь сломав копыто о трактор, угомонился и удалился…

Разные судьбы

Не такие уж редкие гости эти животные и в Калининграде. Последний случай произошел на днях. Поздно вечером 10 мая, выбив стекло, лосенок забрался в один из домов на улице Воздушной. А потом еще и свалился в бассейн. Воды там, правда, не было. Тем не менее выбраться оттуда молодой лось уже не мог.

Этот лосенок две недели назад забрался в один из домов на улице Воздушной. Выбрал тот, что с бассейном. Фото: мэрия Калининграда.

Прибывшие сотрудники МЧС и зоопарка, оценив ситуацию, усыпили животное. После чего перенесли в машину и отвезли в ближайший лес (в окрестностях микрорайона Александра Космодемьянского). Где тот, очухавшись, встал и пошел куда-то по своим лосиным делам.

И если сейчас дело было, можно сказать, на окраине, то, например, год назад лосенка ловили в центральной части – в районе Южного вокзала. По словам специалистов, в город, как правило, заходят незрелые особи, которые еще не знают человека и при этом все время находятся в движении, меняя место дислокации в поисках еды, – ибо по молодости голод особенно не тетка.

Но такие визиты не всегда заканчиваются хорошо. Так, 28 мая 1996-го лосенок добрался до улицы Багратиона. Где и слег, поскольку сильно поранил ногу. Оказав ему первую помощь, лосенка доставили в зоопарк. Однако уже через полчаса он умер – неокрепший организм не выдержал большой потери крови и сильнейшего стресса…

Попался, но не растерялся

Встречи с лосями случаются, конечно, не только в мае. А в ночь с 7 на 8 августа 2022-го в районе стадиона «Калининград» был замечен целый лосиный отряд. Перебежав дорогу, они растворились в темноте. Вот, собственно, и вся новость, о которой, тем не менее, сообщали даже утюги. Шутка ли, в город зашли сразу три лося!

Хотя на самом деле и в этом не было сенсации. Так, группу лосей видели – кстати, в том же районе – и в июне 1987-го. А одна самочка тогда отбилась от остальных и ухитрилась забраться в Нижний пруд. Откуда ее вызволяли охотоведы, после чего пострадавшая была направлена на лечение в зоопарк.

В мае 1982-го лось тоже забрался в центр города – в район гаражей на улице Калужской. Когда его заметили, он не мог двигаться: застрял между забором и одним из строений. Гараж преткновения пришлось поднимать краном. До вечера перепуганного лося оставили там же – на радость местной детворе. Потом его вывезли за город.

В 1982 году на радость местной детворе лесной гость устроил «бесплатный зоопарк» на улице Калужской в Калининграде. Фото: архив «Калининградской правды».

А 16 сентября 1969-го средь бела дня лось неожиданно появился на улице Октябрьской. Испугавшись машин, он начал метаться по дороге, а затем забежал в раскрытые ворота на территорию ПМК-200. Там лесной гость забился в один из углов. Но мало-помалу успокоился и приступил к обходу двора. Возле забора лежала угольная куча. Увидев ее, лось вдруг резво забрался на уголь и, перемахнув через двухметровую ограду, скрылся в кустах. И в этом случае охотинспекторы выяснили, что он переплывал Преголю, однако, видимо, был кем-то или чем-то вспугнут и в итоге выбрался из воды значительно ниже по течению реки – уже в городской черте. А вырвавшись на волю с территории передвижной механизированной колонны, благополучно ушел в лес.

Лоси, приносящие счастье

Мы уже упомянули о лосиных памятниках в Гусеве и Советске. Есть теперь лось и в Славске. Вернее, их там даже два. Да какие…

Экс-Хайнрихсвальде был еще и административным центром округа Эльхнидерунг. И если первое переводится как лес Генриха, то второе – Лосиная долина. То есть памятник этому животному здесь прямо-таки напрашивался. И в 2018 году общество бывших жителей Эльхнидерунга подарило Славску скульптуру лося. Сделанную… из подков.

Подарок пришелся горожанам по душе, ведь подкова – символ счастья. «Подкованного» лося установили возле здания местной администрации. А немцы, видя такое дело, в 2020 году подарили еще одного лося. Поменьше и лежачего. Но тоже из подков.

И при таком количестве подков Славск, наверное, может претендовать на звание самого счастливого города России.