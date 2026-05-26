На берегах Балтики стартовала X Российско-Китайская молодежная олимпиада

Фото: Оргкомитет РКИ-2026.

В Калининграде торжественно дали старт десятым летним Российско-Китайским молодежным играм. Церемония открытия собрала официальных лиц, спортсменов и любителей спорта. С приветственным словом от имени президента России Владимира Путина к участникам и гостям обратился глава Олимпийского комитета и министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Также на церемонии выступили вице-президент Олимпийского комитета КНР Чжан Цзяшэн и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Господин Дегтярев зачитал обращение, в котором подчеркнул масштаб события: «В юбилейных Играх принимают участие более 400 участников. В программу вошли 12 видов спорта, включая китайское единоборство — ушу. Впервые в демонстрационном формате представлено самбо, что открывает дополнительные возможности для продвижения этого российского национального вида на международной арене. Игры пройдут на современных площадках Калининградской области и открыты для всех желающих благодаря доступной билетной программе. За годы проведения Игры стали стартовой площадкой для многих молодых спортсменов, которые сегодня блистают на международной арене. Пусть X Российско-Китайские игры станут очередным шагом для укрепления нашей дружбы».

Символами соревнований выбраны медведь и панда. Основные старты начались 26 мая. На пятидневных состязаниях юные атлеты поборются за 87 комплектов медалей.

После официальной части гостей ждало красочное шоу. Перед зрителями выступили, в том числе, приглашенные артисты из Китая. Зрителям продемонстрировали легендарный русский балет и рассказали о традиционном промысле гжели.

В отдельном тематическом блоке, посвященном Калининграду, с помощью современных мультимедийных технологий организаторы показали визитные карточки города: чаек, янтарь, кирху и набережную Петра Великого.