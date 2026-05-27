Золотой улов Китая. Как прошёл дебютный день РКИ – 2026

26 мая в Калининграде дали старт соревновательной программе X Российско-Китайских летних молодёжных игр (РКИ – 2026). В первый день турнира атлеты из России и КНР померились силами в шести дисциплинах. Первые комплекты наград были разыграны в настольном теннисе.

Здесь сильнее оказались гости из Китая: в командных соревнованиях они переиграли российских юношей и девушек со счётом 3:1 по партиям. Обе золотые медали стартового дня Игр отправились в КНР.

Одной из тех, кто противостоял непростым соперницам, стала россиянка Злата Терехова. Девушка поделилась впечатлениями от встречи с китайскими спортсменками, которые традиционно славятся высоким уровнем игры: «Я могла выиграть, но немного не получилось. Это очень позитивный опыт. Китаянки — сильные игроки, и матчи с такими оппонентами делают сильнее и нас самих. Безумно рада, что могу выступать с флагом и гимном и представлять свою страну. Думаю, это важно для каждого спортсмена».

Параллельно на «Автотор Арене» прошли полуфинальные забеги в скалолазании (дисциплина «лазание на трудность»). Кроме того, на этой же площадке российские и китайские гимнастки выступили в индивидуальных и групповых упражнениях по художественной гимнастике.

Активно развивались события и в городе Светлый. Местный спорткомплекс «Атлант» принял матчи бадминтонистов — как в одиночном, так и в парном разрядах.

В Зеленоградске на стадионе пляжных видов спорта российские пляжники одержали четыре победы над китайскими соперниками в матчах группового этапа.

А во дворце спорта «Янтарный» прошли матчи в классическом волейболе. Обе игры также завершились в пользу сборных России.