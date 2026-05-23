Золото с секретом: медали Российско-Китайских игр украсил янтарь

Спортивные события X Российско-Китайских молодежных игр, проходящих в Калининграде, будут транслироваться в прямом эфире. Показ обеспечат три канала спутникового оператора «Триколор». Помимо этого, записи состязаний появятся в официальном аккаунте игр в сервисе «VK Видео». После каждого соревновательного дня организаторы подготовят для зрителей дополнительные ролики: дайджесты самых ярких моментов и ежедневные обзоры.

Награды юбилейных, десятых по счету, Российско-Китайских игр имеют классическую округлую форму, но обладают рядом уникальных черт. Их автором выступил известный мастер ювелирного дела Вячеслав Дарвин. Главные особенности: центральная часть наград подвижна — она вращается, а внутрь каждой вставлен фрагмент натурального янтаря. Этот камень давно стал визитной карточкой Калининградской области. Все узоры нанесены от руки, что подчеркивает уникальность каждого спортсмена. По замыслу организаторов, такой дизайн олицетворяет спортивную энергию и сплоченность двух государств.

Талисманами турнира выбраны медвежонок и панда. Эти образы отражают национальные особенности культуры России и Китая. Панда одета в цвета флага КНР и держит ракетку для настольного тенниса — вида спорта, где китайские атлеты традиционно не знают равных. Медведь, в свою очередь, облачен в форму для борьбы, а его грудь украшает российский триколор, что символизирует мощь и успехи отечественных борцов.

В Калининграде Игры воспринимаются не просто как большой спортивный праздник. Организаторы делают акцент на том, что площадка служит для диалога между Россией и Китаем. Ключевыми задачами соревнований названы укрепление дружбы между народами и взаимообогащение культурным опытом.

«Игры в Калининграде — это возможность поработать на межправительственном уровне», — заявил министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Он добавил, что в рамках турнира намечено обсуждение межгосударственной повестки с китайской стороной. Дегтярев также привел слова президента России Владимира Путина, который охарактеризовал Российско-Китайские игры как один из самых успешных и крупных проектов в области спорта и гуманитарного сотрудничества.