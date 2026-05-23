Спорт без границ: Х Российско Китайские молодёжные игры стартуют в Калининграде

С 24 по 31 мая в Калининграде состоятся Х Российско-Китайские молодёжные летние игры. Более 600 молодых спортсменов поборются за медали в 12 видах спорта.

История состязаний началась в 2005 году: во время рабочей встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Ху Цзиньтао было принято решение развивать спорт для укрепления двусторонних отношений. Уже в 2006 м прошли первые игры — они состоялись в Тяньцзине. С тех пор соревнования организуют раз в два года, чередуя площадки в России и Китае. В 2016 м к летним состязаниям добавились зимние: дебют прошёл в Харбине, а через два года эстафету приняла Уфа.

За годы проведения игры не только укрепили дружеские связи между странами, но и помогли раскрыть талант будущих звёзд спорта. Например, Савелий Коростылёв, выступавший на играх в 2022 м, позже возглавил лыжную сборную. Конькобежка Анастасия Семёнова завоевала четыре золотые медали и стала самой титулованной участницей тех соревнований. Опыт, полученный на играх, помог и многократному чемпиону мира по плаванию Мирону Лифинцеву одержать уверенную победу в 2023 м.

Юбилейные игры приурочены к 80-летию Калининградской области и войдут в программу праздничных мероприятий. Соревнования развернутся на пяти площадках: во дворце спорта «Янтарный»; на «Автотор Арене»; в спортивной школе № 7; на пляжном стадионе в Зеленоградске; в физкультурно-оздоровительном комплексе в Светлом.

Участники будут состязаться в бадминтоне, баскетболе, боксе, волейболе, настольном теннисе, пляжном волейболе, спортивной борьбе, самбо, синхронном плавании, скалолазании, ушу и художественной гимнастике.

«У нас очень большой календарь в честь празднования 80-летия Калининградской области. Каждый месяц есть крупные мероприятия. Мы старались охватить как можно больше муниципалитетов региона, чтобы события охватывали не только Калининград, но и другие города», — подчеркнула заместитель председателя правительства, министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко.

По словам министра, выбор площадок в Зеленоградске и Светлом не случаен — это позволит сделать праздник доступным для жителей разных городов. Кроме спортивных состязаний, гостей и участников ждёт насыщенная культурная программа.

Торжественное открытие игр пройдёт 25 мая в светлогорском «Янтарь Холле» на берегу Балтийского моря. Церемония награждения победителей и призёров состоится на площади у Кафедрального собора на острове Канта.