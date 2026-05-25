Почти штормовой ветер принесет в Калининград похолодание

За несколько дней до начала лета нас снова ждет похолодание. Синоптики объясняют его полярным вторжением, очаг которого расположится восточнее нас. Снег и заморозки не прогнозируются, но температурный фон изменится.

В понедельник все останется по-прежнему. В Калининграде и области термометры покажут до +18...+22 градусов, будет ясно/малооблачно. Ветер - умеренный/свежий, в порывах до 11-13 м/с.

Во вторник температура поднимется до +19…+20. Ближе к вечеру начнет разгоняться ветер. Местами скорость составит почти штормовые 19 м/с.

Среда и четверг окажутся самыми прохладными дням недели. Воздух прогреется только до +16… +17 градусов. Не исключены небольшие дожди. Ветер чуть сбавит обороты - в течение дня мы ощутим дуновение со скоростью на уровне 8-13 м/с, в порывах - до 14-18 м/с.

- К концу недели возможно смещение гребня европейского антициклона, - сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области». - Долгосрочные расчеты демонстрируют шанс потепления до +15...+18 градусов к пятнице и даже допускают возвращение 20-градусного тепла к следующим выходным!