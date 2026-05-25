Лазерное шоу, опасные номера и песня Кадышевой: как прошло открытие юбилейных Российско-Китайских молодежных летних игр

От некоторых номеров у зрителей просто перехватывало дыхание.

Десятые Российско-Китайские молодежные летние игры стартовали в Калининградской области 25 мая и собрали больше 700 участников из обеих стран. Церемония открытия турнира состоялась вечером в понедельник на берегу Балтийского моря в Светлогорске. Под сводами театра эстрады «Янтарь Холл» собрались спортсмены и почетные гости - губернатор Алексей Беспрозванных, Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев и руководитель Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китайской Народной Республики Чжан Цзяшэн.

Знаковое событие

Свое приветствие участникам, организаторам и зрителям турнира направил Президент России Владимир Путин.

«Убежден, что игры пройдут с успехом, запомнятся радостью побед и триумфов, предоставят участникам и гостям прекрасную возможность познакомиться с уникальной природой Янтарного края, его уникальными памятниками истории и культуры. И конечно, ваши встречи послужат укреплению доверия и взаимопонимания между представителями молодого поколения двух стран, расширению личных, человеческих контактов», - говорится в тексте, который со сцены зачитал Михаил Дегтярев.

От себя министр добавил, что за годы проведения игры стали стартовой площадкой для многих молодых спортсменов, которые впоследствии добились высоких результатов на международной арене.

Алексей Беспрозванных напомнил, что это не просто юбилейные соревнования.

- Это знаковое событие, которое проходит в год 80-летия Калининградской области и символизирует крепкую дружбу, взаимное уважение и партнерство между Россией и Китаем. Сегодня здесь мы объединяем молодое поколение двух великих спортивных держав для честной и бескомпромиссной борьбы, для обмена опытом и для новых открытий, – отметил губернатор. – Конечно, это большая ответственность для нас. Наша область – спортивный регион и обладает всей необходимой инфраструктурой, чтобы принимать такого рода мероприятия. Надеюсь, что площадки понравятся спортсменам. Первые соревнования после окончания Великой Отечественной войны прошли в нашем регионе уже в 1946 году, и это та традиция и тот фундамент, которое заложило для нас старшее поколение. Наша задача его только развивать. Желаю всем участникам игр честной борьбы, ярких побед и незабываемых впечатлений! Пусть дух олимпизма и дружбы сопровождает вас на протяжении всех соревнований!

Чжан Цзяшэн поблагодарил российских коллег за качественную подготовку и продуманную организацию.

- Спорт как важная составная часть китайско-российских гуманитарных обменов становится все более яркой визитной карточкой для взаимопонимания и укрепления дружбы между народами двух стран. Молодежь – это будущее страны, а также продолжатели традиционной дружбы между Китаем и Россией, – подчеркнул Чжан Цзяшэн. - От всей души желаю, чтобы эти X Российско-Китайские летние молодежные игры были яркими, совершенными и успешными!

Опера, казачьи пляски и немного футбола

После торжественных речей и исполнения государственных гимнов на сцене развернулось почти двухчасовое шоу. Один за другим шли номера, в основу которых легли самые знаменитые отечественные произведения – была и «Калинка-малинка», и «Эх, яблочко», и казачьи пляски, и вальс Свиридова «Метель», и танцы саблями... Каждая постановка сопровождалась красочным видеорядом на огромных экранах. Из более современного российского репертуара прозвучал хит Надежды Кадышевой «Плывет веночек», правда, в кавер-версии – дорогую во всех смыслах певицу зрители на сцене не увидели. Зато услышали вживую оперный вокал калининградки Анны-Марии Сабировой.

Вдвойне приятно, что насыщенную и действительно эффектную программу представили преимущественно калининградские артисты хореографических коллективов, театра эстрады, музыкального колледжа имени Рахманинова, Ансамбля песни и пляски Дважды Краснознаменного Балтийского флота и многие другие. Вместе с ними публику удивляли наши юные акробаты, гимнасты и даже представители «Балтики» - футбольный фристайл был элементом одного из выступлений. Судя по реакции китайских спортсменов, энергетика исполнителей накрыла их с головой – многие снимали чуть ли каждое выступление на телефон и восторженно аплодировали.

Затем все увидели небольшой мультфильм о путешествии по Калининградской области русского медвежонка и китайской панды – талисманов соревнований – и полное спецэффектов лазерное шоу. Завершили вокальную программу сольные выступления китайских исполнительниц Ли Чэньтао и Сунь Даньдань. В финале на сцену одновременно вышли все артисты, участвовавшие в церемонии.

Впереди – почти целая неделя соревнований и битва за медали в 12 дисциплинах.