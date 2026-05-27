Вблизи Калининграда построен первый в регионе ЖК комфорт-класса с централизованной системой очистки воды

Технология основана на многоступенчатой системе фильтрации, что гарантирует безопасность воды и заботу о здоровье жителей.

В 2026 году в Калининградской области стали заметно больше внимания уделять качеству воды. С начала этого года при поддержке регионального правительства «Водоканал» в семи посёлках в трёх округах установил новые станции водоочистки. При этом локально, активное содействие в повышении качества воды в кранах жителей, оказывают девелоперы при строительстве новых жилых комплексов.

Так в Гурьевске, в рамках реализации жилого комплекса «Включи», компания ГК ССК интегрировала в проект современные инженерные системы, которые включают несколько стадий водоподготовки. Первый этап — аэрация, в ходе которой вода контактирует с воздухом, из нее удаляются газообразные соединения, в частности сероводород, и повышается уровень растворенного кислорода. Во время второго этапа – фильтрации – выводятся взвешенные частицы и хлопья, которые образовались после аэрации. Фильтр задерживает нерастворимые формы железа и марганца, а также механические примеси и взвеси. Третий этап - умягчение воды, в ходе которого удаляются соли жёсткости, прежде всего, кальций и магний, которые дают накипь. В ионообменном умягчителе эти ионы заменяются на натрий, поэтому вода становится мягче.

Специальное оборудование размещается в техническом помещении каждого дома. Все элементы водоподготовки — от магистрального ввода до квартиры — сертифицированы по повышенным стандартам.

«Очистка воды заложена в проекте как базовый стандарт комфорта, а не как дополнительная опция. Благодаря современным технологиям в квартиры подается вода, не требующая дополнительной очистки. Для жителей региона это важная характеристика при выборе жилья», — отметил Сергей Курносов, директор филиала ССК Калининград.

Эксперты компании также отмечают, что централизованная фильтрация в долгосрочной перспективе снижает стоимость коммунальных и бытовых услуг, так как сокращаются расходы на эксплуатацию оборудования и повышается срок его службы.

«Жители забывают о бытовых неудобствах: система водоподготовки предотвращает образование накипи и коррозии. Чайники, посудомоечные и стиральные машины работают дольше, и люди просто не замечают, как современные технологии избавляют их от множества хлопот», - подчеркнул Алексей Андреев, руководитель направления водоподготовки ГК «Гидрокомфорт».

ЖК «Включи» реализуется по концепции комплексного развития территории на участке площадью 42 гектара. На территории объекта уже введены в эксплуатацию четыре дома на 1109 квартир. Всего в рамках проекта возведут 31 дом высотой в семь этажей, школу, детский сад и торговый центр. На первых этажах предусмотрены коммерческие площади, где откроются кафе, фитнес-центры, аптеки, магазины. В благоустроенных дворах установят игровые зоны для детей разных возрастов и спортивные площадки. Жилой комплекс расположен в г. Гурьевск, в 15 минутах езды на автомобиле от центра Калининграда.

О компании:

Группа компаний ССК – российская девелоперская компания, основанная в 2013 году в г. Краснодаре. Сейчас география присутствия компании охватывает 8 городов России: Краснодар, Анапу, Ростов-на-Дону, Майкоп, Калининград, Новороссийск, Санкт-Петербург, Железноводск. На сегодняшний день ГК ССК входит в перечень системообразующих предприятий РФ, а также в ТОП-7 застройщиков по объему ввода жилья в России по итогам 2025 года.

