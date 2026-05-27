«Страшные вещи», новый ангиограф и старый ремонт: что Алексей Беспрозванных и медики обсуждали в БСМП Калининграда

Во время встречи с коллективом Алексей Беспрозванных сделал сразу несколько важных поручений.

В среду, 27 мая, Алексей Беспрозванных побывал в Больнице скорой медицинской помощи Калининграда. Сначала глава региона вместе с заместителем председателя правительства Калининградской области - министром социальной политики Анжеликой Майстер, министром здравоохранения области Сергеем Дмитриевым, главным врачом БСМП Эдуардом Хасаншиным осмотрели новый аппарат - ангиограф. Оборудование купили для учреждения по поручению губернатора. Это стало завершающим этапом при создании нового регионального сосудистого центра. Центр ориентирован на пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, отравлениями и кардиологических больных. И не только.

Самый мощный и современный

Для установки тяжелого и дорогостоящего ангиографа больница перестроила и работу с экстренными пациентами, и пространство приемного отделения.

Ангиограф повышает шансы пациентов вернуться после инсульта в обычную жизнь с минимальными последствиями.

Врач-хирург Максим Агарков выступил в роли эксперта по работе с ангиографом. Ему, как оказалось, есть с чем сравнивать.

- Ангиограф, с помощью которого мы лечим пациентов в больнице Гусева, на момент установки отвечал всем требованиям (в 2021 году на базе районной больницы Гусева был открыт сосудистый центр, ориентированный на оказание высокотехнологичной медицинской помощи жителям восточной части области. - Ред.). Но этот аппарат, конечно, более мощный, - отметил врач.

- Мы можем говорить, что он - самый современный? - уточнил губернатор.

Врачи заверили, что это именно так.

Алексей Беспрозванных перешел к обсуждению оргвопросов.

- Когда запускаете ангиограф? - поинтересовался глава области.

- С 1 июля, - этот срок назвал и министр здрава, и главный врач больницы.

- Нет, так нельзя, - не согласился губернатор. - Вы сами говорите, что оборудование установлено, что персонал обучен, что расходные материалы закуплены. Всё есть. Надо ускоряться! До 1 июля все должно работать.

Алексей Беспрозванных сказал, что ждет от коллег четкого плана действий по сокращению сроков ввода эксплуатации ангиографа.

Ценность этого аппарата для калининградцев и жителей области в том, что при сосудистых катастрофах (например, при инсульте) врачам потребуется меньше времени на оказание современной и эффективной помощи. Как отметил Максим Агарков, такое оборудование увеличивает для пациента шансы вернуться после «шторма» в обычную жизнь с минимальными последствиями.

Эдуард Хасаншин уточнил также, что для его больницы, куда поступают пациенты с широким спектром заболеваний, травм и острых состояний наличие такого оборудования важно еще и тем, что с его помощью можно «чинить» сосуды внутренних органов, конечностей.

Наследие мундиаля

После осмотра готовящегося к открытию центра делегация устремилась в актовый зал больницы, где уже собрался коллектив.

- Кто помнит, когда последний раз ремонт в больнице был? - спросил губернатор у медиков.

- К чемпионату! – послышалось.

Чемпионат мира по футболу, напомним, проходил в 2018 году.

- Думаю, что для ремонта не нужно ждать олимпиад и других ярких событий, нужно в рабочем порядке приводить в должное состояние наши учреждения, - резюмировал Алексей Беспрозванных.

Так что еще одно из поручений губернатора - к осени 2026 года предоставить план по ремонту БСМП. Речь идет и о ремонте фасада учреждения, и о ремонте в отделениях.

- В отделении кардиологии нашей больницы, куда повезут пациентов из нового сосудистого центра на лечение, уже и не вспомню, когда ремонт делали последний раз, - вздохнула одна из медиков.

- И не только у вас, - одернула ее коллега.

Последний раз здание приводили в порядок перед чемпионатом мира по футболу-2018.

Проблема урологии

В БМСП развернуто самое большое урологическое отделение в области - на 60 коек. О том, что есть проблема с оборудованием, рассказал заведующий этого отделения врач-уролог Александр Шваб.

- У нас сейчас вышел из строя литотриптер (медицинский аппарат для малоинвазивного разрушения камней в почках и мочевыводящих путях. - Ред.), которому уже 18 лет, - сообщил он.

Завотделением отметил, что все необходимые документы на приобретение оборудования оформлены. По оптимистичным прогнозам, новый аппарат заработает в отделении лишь в 2027 году.

- Зачем нам ждать 2027 год, если можно купить сейчас, - губернатор адресовал это замечание министру Сергею Дмитриеву.

- Мы идем последовательно, - ответил глава ведомства. - Для БСМП в этом году закупили ангиограф.

- Где еще такие операции проводятся? - уточнил Алексей Беспрозванных.

- Такой аппарат есть в областной больнице, но он сломан, - ответил Александр Шваб. - Для пациентов остаются только частные центры.

Губернатор заявил, что вопрос замены этого оборудования нужно решать в этом году, а также напомнил одну из задач модернизации калининградского здравоохранения:

- Чтобы к нам приезжали лечиться из других регионов, - отметил Алексей Беспрозванных.

Деньги и текучесть кадров

Конечно же, встреча с коллективом больницы не обошлась без обсуждения кадрового вопроса и повышения уровня заработных плат. Эдуард Хасаншин признался, что уровень текучести кадров оценивается примерно в 30 процентов.

- Нормальный уровень, когда она не превышает 10 процентов, - остановил главврача губернатор. - До конца недели жду план, как вы будете восполнять минимум 20 процентов кадрового состава.

- Есть один нюанс, - заметил глава больницы. - Когда мы 100-процентно комплектуемся, люди меньше зарабатывают. Оптимальный вариант, когда врач работает на ставку и может себе позволить взять еще, например, полставки. Все переработки оплачиваются, учитываются. Получается, что не выгодно уходить в 100-процентную укомплектованность кадрами. Такая палка о двух концах…

- Вы сейчас страшные вещи говорите, - отреагировал губернатор. - То есть вы покрываете зарплаты специалистов за счет вакансий? Это ненормально. Тогда надо работать над зарплатой сотрудников с полной комплектацией. Это - неправильный путь повышения мотивации. Специалист берет на себя дополнительную нагрузку. Качество работы будет снижаться в такой ситуации. Подход нужно менять. И потом… Это рождает еще одну проблему. Вы осознанно не набираете людей, чтобы удержать уровень зарплат.

- Но так не всегда. Не приживаются кадры, - уточнил главный врач.

На это Алексей Беспрозванных рекомендовал пользоваться инструментами наставничества, делать все для того, чтобы новые специалисты оставались в больнице.

- Не надо запрещать врачам брать дополнительные полставки, - пояснил свою позицию глава региона. - Но за счет этого не надо держать уровень зарплат.

Про искусственный интеллект

В больнице уже начали внедрять искусственный интеллект. Все тестирующие мероприятия в учреждении прошли, показали хороший результат. По оценке IT-службы больницы, для развития современных технологий учреждению необходимы серверы бОльшей мощности.

- Наши серверы оказались очень слабыми. Необходимо обновить два сервера. Это будет стоить порядка 15 миллионов рублей, - доложил губернатору представитель техслужбы.

Кроме этого, специалисты попросила ускорить закупку оборудования для 195 рабочих мест больницы.

- По вашему поручению на три года запланировали обновление рабочих мест, - к губернатору обратился Серей Дмитриев. - Сюда (в БСМП - Ред.) - прядка 50-ти в этом году. Остальные - в следующем году.

Радиоактивный йод и помощь с автобусом

- Почему при строительстве онкоцентра в Калининграде не предусмотрели организацию лечения пациентов радиоактивным йодом? - поинтересовалась одна из медработников БСМП. Она рассказала, что заинтересована в таком лечении по показаниям. И вспомнила время, когда ездила на платные курсы в Польшу.

Министр здравоохранения объяснил, что в организации такой помощи на территории области есть технические трудности. Это связано с ограниченными сроками транспортировки радиоактивного йода. Но обещал подумать над решением этого запроса.

На встрече врачи БСМП замолвили слово о коллегах, работающих в онкологическом центре. Попросили губернатора помочь учреждению в решении транспортного вопроса для медиков.

- Нужно обратить внимание на то, сколько времени медработники онкоцентра тратят на дорогу на работу. Например, доехать с бывшего Балтрайона до Родников на общественном транспорте - это очень долго. Может, есть смысл онкоцентру иметь свой автобус, который бы и занимался доставкой врачей и медсестер, - предложили коллеги.

Губернатор предложение услышал.