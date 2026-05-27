Российско-китайские молодежные игры: шесть золотых медалей завоевали хозяева

Подведем итоги второго дня X Российско-китайских молодежных игр, который проходят в Калининграде. Сборная России открыла счет самым красивым образом — шесть медалей высшей пробы за один день. И что характерно, в видах, где мы традиционно сильны: три в синхронном плавании и три в художественной гимнастике.

В синхронке наши ребята устроили настоящий мастер-класс. Возьмите на заметку имена: Владимир Першин и Арина Тумкина. В технической программе смешанных дуэтов они показали номер на 212,4083 балла. Отрыв от китайской пары, которая стала второй, составил больше 13 баллов (13,3749, если быть точными).

Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина в технической программе дуэтов показали результат 294,7957 балла. И тут та же история — китайские спортсменки остались вторыми с огромным отставанием в 16 баллов.

А в произвольной программе групп сборная России взяла первое место с 245,4280 балла. Китай занял вторую строчку — 222,3983 балла. Судите сами: красота, грация и мощь наших синхронисток просто не оставили соперникам шансов.

Теперь про художественную гимнастику. И здесь у нас полный порядок. Личное многоборье выиграла Алеся Найфонова — результат 109,900 балла. И второе место тоже наше! Александра Кирюшина показала 107,100 балла. Тройку призёров замкнула китаянка Сай Йитон с 95,500 балла.

В многоборье групп сборная России праздновала победу с 51,900 балла. И снова Китай остался вторым — отрыв 8,8 балла. Но самый жирный плюс наши девчонки поставили в командном первенстве. Они набрали 469,350 балла, а китайская команда — 409,900. Разница почти в 60 баллов! Это не просто победа, это заявление: молодежь у нас растет чемпионская.