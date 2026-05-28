Золотой хет-трик: гимнастки и синхронистки не оставили шансов соперницам

27 мая на молодёжных летних играх России и Китая спортсмены разыграли 17 комплектов наград. Второй соревновательный день выявил сильнейших в 11 дисциплинах.

Полное преимущество наших спортсменов зафиксировано в синхронном плавании. Все три золотые медали остались в России. В технической программе дуэтов лучшими стали Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова. В смешанных дуэтах первенствовали Владимир Першин и Арина Тумкина. В групповых состязаниях победа досталась команде, в которую вошли Эльвира Алмазова, Алиса Готальская, Александра Завьялова, Александра Пищикова, Анна-Мария Фомичева, Лика Чечура, Полина Чибисова, Алиса Шевченко, Екатерина Штатнова, Александра Кленина и Варвара Барабашова.

Хозяйки соревнований в Калининградской области также не уступили ни одного золота в художественной гимнастике. Россиянки победили в групповом многоборье и командном первенстве. В личном многоборье высшую ступень пьедестала заняла Алеся Найфонова. Серебро у Александры Кирюшиной, бронза досталась китаянке Сан Йитон.

В скалолазании успех сопутствовал гостям. В финалах дисциплины «лазание на трудность» китайцы выиграли золото как среди юношей, так и среди девушек. У юниоров первым стал Чу Ченбин, вторым — Му Церун, третьим — Дмитрий Осоков. У юниорок сильнее всех оказалась Тан Ютин, на втором месте Мария Силкина, на третьем — Яна Мамаева.

На площадках «Янтарного» прошли баскетбольные и волейбольные матчи. Российские баскетболистки в напряжённой борьбе обыграли соперниц со счётом 77:75. Мужская сборная России выиграла увереннее — 95:62. В волейболе отечественные юниоры и юниорки не отдали китайцам ни одного сета.

В ушу разыграли восемь комплектов медалей в направлениях саньда и таолу. Итог по золоту — 5:3 в пользу Китая. Кроме того, гости заняли весь пьедестал в миксте по настольному теннису.

В спорткомплексе «Атлант» (город Светлый) прошли встречи одиночного и парного разряда по бадминтону. Во дворце спорта «Автотор-Арена» состоялись показательные выступления российских самбистов. А на стадионе пляжных видов спорта в Зеленоградске прошли групповые игры по пляжному волейболу.

X Российско-Китайские молодёжные летние игры продолжатся до 31 мая.