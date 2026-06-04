Балтрайон снова впереди: в Калининграде продолжается голосование за объекты благоустройства

Сейчас лидирует сквер на улице Киевской. Фото: мэрия Калининграда.

В Калининграде продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». До конца голосования – 12 июня – остается не так много времени. Горожанам предлагают выбрать парки, скверы, набережные и прочие зеленые зоны – победивший объект приведут в порядок в следующем году. Это отличная возможность сделать наш город лучше и комфортнее. В списке - 33 адреса. Тут и территория в микрорайоне Космодемьянского, и парк на улице Гагарина, и сквер на улице Красной, и зеленая территория на улице Радищева, и территория у Голубых озер и у озера Нансена, и парк на улице Бассеной и многие другие объекты.

Погоня за лидером

Голосование обсудили в эфире Центра развития «ГорПросвет». Гостями прямого эфира стали главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов и начальник управления благоустройства и озеленения Андрей Орлов. Они рассказали, что в Калининграде сейчас лидируют сквер на улице Киевской возле «Киноленда» (за него проголосовали 2963 человека) и Старопрегольская набережная от улицы Эпроновской до Ленинского проспекта (2738 голосов). Третье место занимает парк Ветеранов (больше 2200 голосов).

Во время эфира подробно рассказали о том, что предполагается сделать на каждой территории. К скверу на Киевской привязаны планы по развитию всей улицы, которую ждет серьезное преобразование. Проект непростой, но, как сказал Андрей Анисимов, после реконструкции территория будет очень удобной. Проектирование участка Старопрегольской набережной уже ведется. Это так называемый четвертый этап Музейного квартала, который охватывает территорию от стадиона и Октябрьского острова до Музея Мирового океана и далее в сторону парка Победы и Правой набережной. Это самый центр города и проект в мэрии называют одним из приоритетных и перспективным.

Парк Ветеранов в конце Аллеи Смелых это закрытая территория исторической усадьбы с интересным ландшафтом и прошлым. В 2017 году была разработана концепция-проект развития парка, который сейчас, конечно, весьма запущен. Задача, помимо прочего – очистить ручья и пруды от незаконных сбросов. Это очень перспективное место, в администрации города ее называют «звездочкой на благоустроительной карте Калининграда».

Не оставайтесь в стороне!

- У калининградцев есть возможность проголосовать за свою территорию, сделать кусочек города рядом с собой более комфортным, удобным. А для города это хорошая возможность выяснить, какие территории наиболее востребованы и желаемы для благоустройства. Потому что объектов очень много, а финансирование гораздо меньше, - объяснил Андрей Анисимов. Активнее голосовать призвал и Андрей Орлов.

Он напомнил, что в предыдущие годы, а в программе Калининград участвует с 2017-го, благодаря активности горожан были выбраны для благоустройства пространство у озера Летнего в Московском районе, у Нижнего пруда, район улиц Соммера-Рокоссовского, где стоит танк-памятник. В прошлом году победила территория, прилегающая к Пеньковому озеру – этот сложный объект находится в стадии подготовки: сделана проектно-сметная документация, формируется остановка автобуса, готовятся к благоустройству набережной.

Горожан призывают не оставаться равнодушными и активно голосовать. Проще всего проголосовать онлайн через Госуслуги. Отдать свой голос за любимую территорию можно и на пунктах для голосования, которые по будням с 16 до 19 часов развернуты в ТРЦ «Европа», в ТРЦ «Калининград Плаза» и ТЦ «Виктория» на площади Калинина. Там разобраться помогут волонтеры. Не оставайтесь в стороне!