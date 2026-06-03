Пять золотых дней на АВТОТОР-Арене

Турнир такого высокого статуса арена приняла впервые. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

В год своего 80-летия наш регион получил действительно шикарный подарок - на целую неделю мы превратились в столицу российско-китайского спортивного братства. Соревнования лучших молодых атлетов состоялись в 10-й раз в истории и тоже проходили в статусе юбилейных.

О высоком уровне турнира говорило все, начиная с красочной церемонии открытия с участием высоких гостей. Мероприятие посетили министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев, руководитель Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китайской Народной Республики Чжан Цзяшэн и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Официальное приветствие участникам направил президент России Владимир Путин.

«С удовлетворением отмечу, что, стартовав в 2006 году в Тяньцзине, этот масштабный международный проект значительно укрепил свой объединительный, созидательный, просветительский потенциал. Конечно, проведение игр в полной мере отражает традиционно партнерские, дружественные отношения между народами России и Китая, является важной составляющей нашего гуманитарного взаимодействия. Убежден, что игры пройдут с успехом, запомнятся радостью побед и триумфов. Предоставят участникам и гостям прекрасную возможность познакомиться с неповторимой природой Янтарного края, его уникальными памятниками истории и культуры. И конечно, ваши встречи послужат укреплению доверия и взаимопонимания между представителями молодого поколения двух стран, расширению личных, человеческих контактов», - говорится в тексте обращения.

Сражаться за медали в Калининградскую область приехали 300 спортсменов, которым помогали 120 тренеров. Программа соревнований включала в себя 12 дисциплин. Медали в большинстве из них были разыграны под сводами Дворца спорта «АВТОТОР-Арена», который на эти несколько дней стал эпицентром спортивной жизни России и Китая.

КРАСОТА И ГРАЦИЯ

Почетное право открывать Игры в АВТОТОР-Арене выпало изящным гимнасткам, которые выступали в универсальном зале игровых видов спорта. Его уникальность в том, что пространство легко трансформируется и в поле для мини-футбола, и в площадку для баскетбола и волейбола, и в корт для бадминтона. В этот раз почти все 2 700 квадратных метров застелили гимнастическими коврами. Выдвижную трибуну заполнили зрители, за мониторами расположились судьи, зазвучала музыка и спортсменки одна за другой представили свои программы. По итогам первого же дня россиянки заняли все три верхние строчки.

В художественной гимнастике россиянки забрали все первые места. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

Серебряный призер первенства России 2024 года Елизавета Гречишникова рассказала, что упорно готовилась несколько недель.

- Для меня это такая маленькая Олимпиада. Очень важный старт и возможность показать себя и свои программы, - призналась Елизавета. - С китайскими соперницами я раньше не соревновалась. С точки зрения организации все шикарно. Очень красивый Дворец спорта, удобные номера, где мы живем.

Тренер китайской команды Йи Луо тоже тепло отозвалась о нашем городе и принимающей стороне.

- Нас очень душевно встретили, - сказала она. - Эти соревнования имеют для нас высокую значимость, мы рады приехать. АВТОТОР-Арена - очень красивое место, нам понравилось выступать здесь.

ПОКОРЯЯ ВЫСОТУ…

Участников соревнований по скалолазанию принял комплекс современных скалодромов, который открыли в АВТОТОР-Арене в 2021 году. Здесь не раз проходили в том числе всероссийские турниры, и теперь предстояло выявить лучших среди участников Российско-Китайских молодежных летних игр.

Конкуренция - высочайшая. В составе китайской пятерки выступали серебряный призер первенства Азии 2024 Мц Церун и участник первенств мира и Азии Чен Боксуан.

Новые вершины участники покоряли на комплексе современных скалодромов, который открыли в 2021 году. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

- Благодаря современному скалодрому Калининград прочно занял свое место на спортивной карте, - подтвердил главный судья соревнований, судья международной категории Евгений Левин. - Для Игр организаторы подготовили сложную интересную трассу, которую далеко не все могли пройти до конца. Команды заметно волновались - сказывалась атмосфера международных соревнований, при этом было и ощущение праздника. Для спортсменов важно не чувствовать себя оторванными от всего мира.

СНОВА ПЕРВЫЕ!

27 мая борьбу за медали на АВТОТОР-Арене включились представители синхронного плавания. В их распоряжении был уникальный 50-метровый бассейн олимпийского класса, сертифицированный по стандартам FINA. Его главная особенность - наличие подъемного дна и передвижной платформы, что превосходит все стандарты и нормы для олимпийских бассейнов в Европе и России. Платформа позволяет гибко настраивать длину бассейна для различных видов тренировок и соревнований, а также проводить одновременно занятия в двух частях бассейна или соревнования на разные дистанции. Благодаря многоуровневой системе очистки ультрафиолетом качество воды здесь соответствует уровню питьевой, что к тому же гарантирует защиту от аллергического и раздражающего воздействия.

Соперничество России и Китая в синхронном плавании стало принципиальным, поэтому обе страны выставили максимально боевые коллективы. Российская сборная своих болельщиков не подвела, завоевав россыпь золотых медалей.

Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова, выступавшие дуэтом, рассказали, что все прошло легко, буквально на одном дыхании.

- Мы эту программу начали исполнять только в начале года и к Российско-Китайским молодежным летним играм специально ее переделали. По задумке, мы изображали такую вариацию семейки Адамс. Рады, что все получилось, тем более что у нас были очень сильные соперницы, - оценили результат девушки. - Понравился ваш бассейн: он очень светлый и идеально подходит для нашего вида спорта. Вообще организация Игр, на наш взгляд, стоит на одном уровне с этапами Кубка мира.

Соревнования по синхронному плаванию проходили в уникальном 50-метровом бассейне олимпийского класса, сертифицированном по стандартам FINA. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

Пропустить соревнования синхронистов, конечно же, не могла министр спорта нашей области, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко. Выступление российской сборной она назвала достойным.

- Было красиво, мне все понравилось. Конечно, международные турниры - это всегда волнительно, но, мне кажется, синхронистки привыкли на каждый старт выходить с полной отдачей. Здесь же есть возможность проверить свои силы с одними из основных соперников на мировой арене, - прокомментировала Наталья Ищенко.

Еще один именитый гость посетил АВТОТОР-Арену, чтобы посмотреть выступления самбистов. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурад Магомедов в начале мая приезжал в наш город на фестиваль единоборств «Кубок Балтики - 2026» на призы АВТОТОР и сейчас с радостью вновь появился в стенах Дворца спорта.

- Для меня каждый приезд в Калининград - это праздник. Мне нравится город и люди - добрые, улыбчивые и очень любящие спорт. Я всегда получаю массу положительных эмоций, - рассказал Хаджимурад Сайгидмагомедович. - Спасибо организаторам за такой большой спортивный праздник. Отдельная благодарность основателю АВТОТОР Владимиру Ивановичу Щербакову, который построил эту арену и продолжает реализовывать социальные проекты. Теперь рядом открыта еще и спортивная база с комфортными условиями для тренировок и проживания. Уверен, многие сборные теперь будут регулярно приезжать в Калининград, где созданы такие шикарные условия.

Самбо, как и ушу, попало в программу Игр впервые. Поединки самбистов организаторы решили сделать показательными. На ковре встретились сборная Калининградской области и сборная России. Во всех схватках победу одержали представители национальной команды. Каждый из них получил спецприз от АВТОТОР из рук директора АВТОТОР-Арены, бронзового призера Олимпийских игр по вольной борьбе Адама Барахоева.

ГОНГ!

В четвертый соревновательный день биться за медали в АВТОТОР-Арене вышли боксеры. Каждая страна выставила команду из шести девушек и троих юношей в разных весовых категориях. По результатам поединков наши взяли золото с общим счетом - 8:1.

Для боксера из Санкт-Петербурга Егора Скареднева Калининград оказался необычайно счастливым городом. Три недели назад Егор выиграл проходившее у нас национальное первенство среди юниоров 17-18 лет, а теперь стал лучшим на X Российско-Китайских молодежных летних играх.

- Мне очень хотелось приехать сюда еще раз, - расплылся в улыбке чемпион. - Конечно, я волновался, поскольку мы представляем здесь нашу страну. Для меня международные турниры - это огромный дополнительный стимул в подготовке. Мне все понравилось, прекрасная арена и Калининград очень красивый город. Тут классно и настроение хорошее.

Соперник Егора китайский боксер Ву Хао, несмотря на поражение, тоже остался под приятным впечатлением.

- Здесь все отлично - и арена, и база. В свободное время мы многое посмотрели в городе, узнали историю происхождения янтаря, - рассказал спортсмен.

Кроме незабываемых эмоций победители тоже получили подарки от АВТОТОР - электромобили АМБЕРАВТО А5! Правда, в виде искусно выполненных миниатюрных копий. Настоящий АМБЕРАВТО А5, напомним, является главным призом «Кубка Балтики». Бокс в число дисциплин фестиваля единоборств пока не входит, но также достойно представлен на АВТОТОР-Арене, где оборудован отдельный профессиональный зал, в котором проходят тренировки и соревнования.

В этот раз болельщики смогли насладиться искусством ушу – его впервые включили в программу Игр. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

НАСЛЕДИЕ

АВТОТОР-Арена не только принимала соревнования по большинству дисциплин X Российско-Китайских молодежных летних игр, но и предоставила возможности для комфортного размещения спортсменов, команд, тренеров, врачей и других сопровождающих лиц, а также всю необходимую инфраструктуру для тренировочного процесса и восстановления спортсменов на объектах новейшей Спортивной базы. Необходимость создания такого комплекса в непосредственной близости от АВТОТОР-Арены, где регулярно проводятся соревнования федерального уровня, подтверждалась многократными обращениями от спортивных федераций в адрес регионального министерства спорта и дирекции Дворца спорта. Спортивная база, как и «АВТОТОР-Арена», создавалась по инициативе основателя и главного акционера АВТОТОР Владимира Щербакова. Он лично курировал ключевые решения: от концепции до выбора технических решений, материалов и элементов отделки.

Общая площадь комплекса - более 15 тысяч квадратных метров. В новом блоке на первых двух этажах размещены тренажерный зал, раздевалки, душевые, 25-метровый бассейн, а также спа-зона с ваннами-джакузи и саунами разных форматов, включая русскую баню, лакониум и хаммам. На третьем этаже находится многофункциональный спортивный зал площадью около 900 квадратных метров.

Еще при проектировании учитывались пожелания спортсменов и специалистов, изучался опыт ведущих российских объектов этого типа. Адам Барахоев лично посетил федеральные базы подготовки сборных команд, в том числе в Кисловодске и Новогорске.

- Наша Спортивная база по уровню не только не уступает известным центрам подготовки сборных, но и превосходит их, - уверен гендиректор АВТОТОР-Арены. - Для спортсмена очень важно, чтобы тренировочный процесс, восстановление, проживание и питание были организованы в единой системе. Это экономит силы, время и позволяет сосредоточиться на главном - подготовке и результате. Здесь создана именно такая среда: современная, удобная и продуманная.

Участники Российско-Китайских молодежных летних игр высоко оценили возможности Спортивной базы.

- Мы очень довольны тем, как нас здесь приняли. Номера комфортные, есть все необходимое для отдыха после тренировок и соревнований. Питание организовано на хорошем уровне, что для спортсменов особенно важно, - отметил борец вольного стиля Айшан Абдусаламов, представлявший на Играх Китайскую Народную Республику. - Отдельно хочу отметить инфраструктуру АВТОТОР-Арены: удобно тренироваться, восстанавливаться и готовиться к выступлениям. Видно, что база сделана с большим вниманием к потребностям спортсменов.

Единовременно Спортивная база может принимать до 250 человек. Комплекс также адаптирован для маломобильных посетителей. Покрытия и планировочные решения выполнены с учетом требований доступной среды, включая возможность для свободного перемещения на спортивных колясках увеличенного размера.

Благодаря открытию Центрального ядра спортбазы, вокруг АВТОТОР-Арены формируется полноценный комплекс, где спортсмены могут жить, тренироваться, восстанавливаться и готовиться к соревнованиям. Российско-Китайские молодежные летние игры стали для объекта первым строгим экзаменом, который он сдал на отлично.

Реклама. ООО "ПОЛИСПОРТ" ИНН 3900029150