Российско-Китайские молодёжные игры: Россия лидирует в медальном зачёте по золоту

Калининградская область принимает Российско-Китайские молодёжные летние игры. После трёх соревновательных дней сборная России возглавила таблицу медального зачёта по количеству золотых наград.

На счету хозяев турнира 32 награды высшего достоинства. В активе китайской сборной — 21 золотая медаль. Также россияне завоевали 22 серебра и пять бронз, а их соперники — 31 серебряную и восемь бронзовых медалей.

Лучший результат среди всех участников Игр показала представительница художественной гимнастики Алеся Найфонова. Спортсменка четырежды поднималась на высшую ступень пьедестала, принеся команде четыре золота.

Что касается общего числа наград (золото, серебро и бронза вместе), здесь лидируют гости турнира — в их копилке 60 медалей. Россияне отстают всего на одну награду, имея в активе 59 медалей.

Торжественная церемония закрытия X Российско-Китайских молодёжных летних игр запланирована на 30 мая. Соревнования продолжатся ещё два дня.