Третий день Российско-Китайских игр: 34 комплекта наград и полное превосходство в художественной гимнастике

За очередные соревновательные сутки на Российско-Китайских молодёжных летних играх спортсмены разыграли 34 комплекта медалей. 28 мая участники из двух стран оспаривали награды в девяти спортивных дисциплинах.

Вновь, как и днём ранее, в художественной гимнастике безоговорочно лидировали россиянки. Хозяйки турнира опять не дали соперницам ни малейшего шанса, забрав всё золото – шесть высших наград из шести. Александра Кирюшина отличилась дважды в личных соревнованиях: первенствовала в упражнениях с обручем и с мячом. Вслед за ней Алеся Найфонова победила в номерах с булавами и лентой. На этих Играх в активе Найфоновой уже четыре золотые медали. Плюс наши девушки выиграли групповые упражнения с мячами и с лентами.

А вот в бадминтоне китайцы взяли убедительный реванш, завоевав все пять золотых наград. Сборная России в этом виде программы довольствуется тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями.

В синхронном плавании разыграли четыре комплекта. В сольном выступлении среди юношей лучшим стал Лэй Зичен (Китай), а у девушек – Александра Завьялова (Россия). Среди дуэтов победили Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина. В смешанных дуэтах на верхнюю ступень пьедестала поднялись Владимир Першин и Арина Тумкина.

Баскетбольный матч между женскими сборными (второй за два дня) завершился напряжённой развязкой. Если накануне россиянки одолели соперниц на грани – 77:75, то сегодня сильнее оказались китаянки: 78:74. Победитель противостояния определится в третьей игре. У юношей наш коллектив выиграл у Китая с солидным отрывом: 90:74, как и в первой встрече (95:62).

Волейбольные баталии во дворце спорта «Янтарный» принесли успех россиянам в обоих турнирах. Наши юниорки обыграли китаянок в упорном пятисетовом матче (3:2), а юноши добились победы в четырёх партиях (3:1).

Богатым на медали выдался день и в единоборствах. В рамках матчевой встречи по спортивной борьбе состоялось 13 поединков (вольная, греко-римская, а также зачёты среди девушек). Российские хозяева Игр взяли золото в 11 схватках, гости – лишь в двух. Более равное противостояние сложилось в ушу: команды обменялись победами, забрав по три золотые награды.

Кроме того, участники соревновались в одиночном разряде по настольному теннису, а на стадионе пляжных видов спорта в Зеленоградске прошли групповые этапы по пляжному волейболу.

Напомним, Российско-Китайские молодёжные игры проводятся раз в два года. Соревнования в Калининградской области продлятся до 31 мая.