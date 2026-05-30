Итоги четвёртого дня Российско-Китайских игр: Золотой дубль хозяев в синхронном плавании

28 мая в программе Российско-Китайских молодёжных летних игр был четвёртый соревновательный день. Спортсмены двух стран оспорили 26 комплектов наград, которые были распределены в семи дисциплинах.

Копилка российской сборной пополнилась двумя золотыми медалями благодаря синхронисткам. Хозяйки турнира первенствовали в акробатических группах, а Екатерина Штатнова завоевала высшую награду в сольном выступлении. У юношей в «соло» победу одержал представитель Китая Лэй Зичен. Владимир Першин стал вторым.

Большинство наград уходящего дня разыгрывалось в боевых искусствах. В боксе российские спортсмены выступили более чем убедительно: из девяти возможных медалей высшей пробы восемь уехали домой. В состязаниях по ушу (дисциплины саньда и таолу) на кону было 12 комплектов наград. Здесь перевес оказался на стороне гостей: итоговый счёт по медалям в этом виде спорта — 8:4 в пользу китайской команды.

В волейбольных баталиях во дворце спорта «Янтарный» сошлись и юниоры, и юнирки. Оба поединка выдались крайне напряжёнными: исход встреч решался на тай-брейках. В итоге россияне оказались сильнее в обоих матчах, победив со счётом 3:2.

Кроме того, атлеты двух стран померились силами в одиночных разрядах по настольному теннису. Параллельно на «Автотор-Арене» проходили соревнования скалолазов в боулдеринге. В Зеленоградске на стадионе, предназначенном для пляжных видов спорта, стартовали матчи по пляжному волейболу. Имена будущих чемпионов среди пляжников станут известны позже.

Х Российско-Китайские молодёжные летние игры продолжатся до 30 мая.