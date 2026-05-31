194 медали за пять дней: в Калининграде отгремели X Российско-Китайские молодёжные игры

В Калининграде 30 мая закончились X Российско-Китайские молодёжные игры. На протяжении пяти соревновательных дней участники разыграли 194 комплекта медалей, которые были распределены в 12 спортивных дисциплинах.

По итогам турнира сильнейшей в медальном зачёте признана сборная России. Представители нашей страны добыли 96 наград, из которых 53 оказались золотыми. Кроме того, в копилке российской команды значатся 35 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Делегация Китая, хотя и сумела завоевать на два трофея больше, чем соперники (всего 98 наград), по качеству добытого металла уступила. У спортсменов из Поднебесной — 34 медали высшего достоинства, 52 серебра и 12 бронз.

Что дальше? Известно, что Москва и Пекин уже достигли договорённости о проведении зимних состязаний в 2027 году. Кроме того, на данный момент идут консультации по поводу сроков и места проведения следующих летних Игр.