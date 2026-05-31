Синоптики порадовали прогнозом на первую неделю лета в Калининграде

Тепло продержится довольно долго. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

Калининградская погода в этот раз не стала готовить сюрпризы и позволит нам встретить лето комфортными температурами. В течение первой недели июня они ожидаются на 1-3 градуса выше нормы.

В понедельник воздух прогреется до +20...+23 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди/ливни, возможны даже грозы.

Во вторник термометры покажут +20..+24 градуса, на морском побережья будет прохладнее, около до +15...+18. Вновь не исключены локальные дожди, вечером местами возможна дымка, туман.

Среда имеет все шансы оказаться самым теплым днем недели. Если повезет, на улице будет +25..+26 градусов и без существенных осадков.

- Во второй половине недели будет господствовать южная умеренная воздушная масса, - сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области». - Дневные значения скорее составят +20...+24 градуса, ночью - около +10...+15. При этом прохождение атмосферных фронтов и атмосферная неустойчивость, скорее всего, принесет нам периодические дожди с вероятностью гроз. К выходным атмосферная циркуляция должна стать более динамичной: возможны короткие эпизоды потеплений, сменяющиеся умеренными похолоданиями.