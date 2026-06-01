В готическом зале, в готическом зале…

Они таки сделали это. Литературный театр аккурат перед самой премьерой спектакля «Житие Ланцелота» вышибли (на сей раз вместе с другими кружка ми и секциями) с очередного едва-едва насиженного места. И что же? Вместо того чтобы, как завещал великолепный Франсуа Вийон, пойти с сумою по дворам, гонимыми жестокою судьбою, и, страдая от душевных ран, смерть призывать с тоскою, «народники» каким-то образом сумели проникнуть не куда-нибудь, а в бывшую больницу Святой Елизаветы на Кирпичной,7. В неоготическое здание постройки конца XIX века - между прочим, имеющее статус объекта культурного наследия регионального значения, куда даже водят экскурсии. И постановка по Евгению Шварцу состоялась!

Под стать зрительному залу, обустроенному в пространстве с дивными кирпичными арками, оказались и декорации в виде складня, на котором вместо ликов святых были изображены легко узнаваемые Кафедральный собор, синагога и призрак Кёнигсбергского за мка. Таким образом, никак не обозначенный в пьесе-исходнике город приобрел совершенно конкретный адрес. Со всеми вытекающими, как говорится. От понятных только преданным адептам ЛТ легких намеков до прямолинейной аллюзии с куда более широко известным гофмановским котом Мурром.

К слову, Кот в исполнении Андрея Казакова был чудо как хорош. Сам Марк Захаров со всем «Ленкомом» не смог замахнуться на этого персонажа, а Андрей Игнатюк с «Литературным» смог! Чертовски жаль, что еще и Осел в действо не был введен. Сложно даже вообразить, что каким бы его представили в этом случае. Зато режиссер отыгрался на одной из драконьих голов – ручаюсь, вы даже не представляете, каким образом!

Положение (точнее, название) обязывает театр бережно относиться к тексту оригинала. Вместе с тем в полной мере режиссерское прочтение сказки «Дракон» трансформировалось в контекст «Жития Ланцелота».

Надо заметить, Шварц, препарируя человеческую душу и выставляя напоказ отнюдь не лучшие ее стороны, в концовке своего произведения вполне однозначно расставил все точки над «i». С учетом госзаказа или по какой-либо иной причине – вопрос открытый. В «Литературном» же решили пойти другим путем. У них финал получился куда менее оптимистичным, зато предоставляющим зрителям богатую информацию к размышлению. Ну а то, что при этом не обошлось без приема, уже удачно опробованного в другом спектакле того же постановщика, вполне допустимо будет считать фирменным почерком Андрея Игнатюка.