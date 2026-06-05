«Летят на особый запах»: эксперт рассказала главную тайну калининградских комаров

Эффективными средствами защиты являются репелленты с показателем дэта 20-30%. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Впечатляющие сюжеты по федеральным телеканалам о неимоверно расплодившихся комарах в ряде российских регионов побудили калининградцев сделать запас репеллентов и закрыть окна антимоскитными сетками. «Комсомолка» поинтересовалась у врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгении Калининой, грозит ли и Калининградской области подобное бедствие?

Евгения Калинина. Фото: БФУ им. И. Канта.

Вода – это жизнь

- Наш главный комар – это комар-кусака, - объясняет специалист. - Это доминантный вид, распространенный достаточно широко на всей территории Евразии. Отличаются высокой агрессивностью, их укусы достаточно болезненны. Активны они преимущественно в вечерних и утренних сумерках. В дневное время предпочитают оставаться в тени леса, прятаться в зарослях. Кусают исключительно самки, теплая кровь им необходима, чтобы выводить потомство.

В Сибири доминирует другой вид комара – таежный, он злее и холодоустойчивее. А вот на юге больше комаров-пискунов. Можно назвать их еще подвальными: мелкие, активные (особенно по ночам), но более «мягкие». Подвальные комары есть и здесь, они обитают в городах, а вот комары-кусаки - в лесах. Точно можно сказать, что уникальных подвидов комаров, живущих исключительно на территории нашего региона, не выделено. Но могла ли спровоцировать необычно активное размножение комаров минувшая зима с ее крепкими морозами и обильными снегопадами? По мнению Калининой, низкие температуры не гарантируют снижение численности насекомых при значительном снежном покрове. Он сохраняет температурный режим для комариной жизни. Другое дело - уровень воды в период половодья на пойменных лугах и в низинах. Это идеальные условия для формирования инкубатора комаров. Нынешнее нашествие связано именно с данным фактором. Но в Калининградской области подобного пока не наблюдается.

Объект для атаки

Распространено мнение, что комары кусают исключительно людей с первой группой крови и (или) температурой тела выше 36,8 градуса. Но это неверно лишь отчасти.

- Комар-кусака выбирает не группу крови, а запаховый коктейль, который выделяется кожей человека и состоит из углекислого газа, молочной кислоты, аммиака и ацетона, - говорит Евгения Калинина. – Поэтому они чаще будут атаковать, к примеру, человека, который после спортивной пробежки уже в спокойном темпе будет идти по улице.

Что касается температуры тела, доля правды в этом есть. Комары с помощью «антенн» ищут теплокровную добычу. Поэтому человек с температурой, к примеру, 37,2 градуса для кусаки будет заметнее.

- Но если на улице стоит жарища, кровососу будет сложнее отыскать «объект» атаки?

- В такой ситуации для комара определяющим станет тот самый запаховый коктейль. Однако комар в жару прячется там, где тень и прохлада, потому что для него опасно обезвоживание. А вот с наступлением вечерней прохлады восстанавливается тепловой контраст, и нападения возобновляются.

Защищайтесь, сударь!

Мы поинтересовались у специалиста насчет самых эффективных способов защиты от зудящих кровопийц.

- Если идете в лес, на природу, то выбирайте против комаров (против клещей немножко другие ориентиры) репелленты с показателем ДЭТА 20-30%, - советует Калинина. - Обратите внимание: сегодня есть эффективные средства, которые наносятся не только на одежду, но и на кожу.