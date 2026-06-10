Программа мероприятий 12 июня 2026 года в Калининграде: как отметим День России-2026:

Будут работать тематические площадки, каждая из которых посвящена своей уникальной грани российской идентичности. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

Главным событием в День России 12 июня в Калининграде станет грандиозный фестиваль «Я горжусь своей страной», который пройдет на Верхнем озере. Действо призвано продемонстрировать многообразие и единство отечественной культуры, а также вклад каждого гражданина в процветание Родины. В 12.00 начнется праздничное шествие «Мы вместе – мы едины!». В одних рядах пойдут представители власти, участники фестиваля и молодежь города. Впереди колонны кадеты пронесут 80-метровый флаг России, а завершится все исполнением национального гимна.

С 12.15 до 18.30 на главной сцене фестиваля будут звучать поздравления почетных гостей, состоится вручение медалей «80 лет Калининградской области» и «80 лет Калининграду» ветеранам, чествование семей участников СВО и награждение нагрудным знаком «Горячее сердце». Патриотическая акция «Я – гражданин своей страны» ознаменуется вручением паспортов 15 калининградским школьникам.

Будут работать тематические площадки, каждая из которых посвящена своей уникальной грани российской идентичности. А программа «Многонациональная Россия» на малой сцене позволит зрителям насладиться богатством фольклора, национальных традиций и казачьей культуры. Славное наше прошлое и героическое настоящее объединит акция «Россия – страна патриотов». Аллея Героев, проект «Родные героев», акция «Письмо солдату» и движение «Сети для своих» напомнят о подвигах прошлого и настоящем служении Отчизне. «Россия мастеровая» позволит каждому желающему попробовать себя в народных ремеслах, а «Россия творческая» - вдохновиться чтением стихов о стране в целом и Калининграде, в частности. Не меньшую аудиторию наверняка соберут «Песни о России» и выступления театра русского костюма.

Движ продолжит «Россия спортивная» с мастер-классами, показательными выступлениями по разным видам спорта и «Веселыми стартами». «Россия для молодых» также включает мастер-классы по бальным танцам, зумбе и бочате в рамках акции «Танцуем вместе». Кроме того, пройдут соревнования райдеров, показательные выступления по воркауту, армрестлингу, слэклайну, предусмотрена семейная площадка для совместного отдыха.

Весь день гостей праздника будет радовать концертная программа творческих коллективов, а с 19.00 до 20.00 состоится выступление группы VIVA.

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Накануне праздника, 11 июня в 14.00 в Центральной городской библиотеке имени Чехова пройдет концертная программа «Тебе, Россия, честь и слава!» (6+) Участвуют: вокальный ансамбль «Агат» (руководитель Любовь Карпенко); поэт, прозаик, член Союза писателей России, председатель Калининградской областной писательской организации Борис Бартфельд и другие члены Союза писателей; поэт и музыкант, член Союза писателей России Ксения Август, поэтический дуэт «Диалог двух сердец» в составе Владимира Андреева и Галины Кузнецовой.

Мероприятие пройдет в рамках Года единства народов России и 80-летия образования Калининградской области.