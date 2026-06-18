Десять тысяч на руки: как Калининград принимал первых переселенцев в 1946 году

Каждой семье в бесплатно передавался дом и приусадебный участок в размере до полгектара. Фото: Н.П.Прудниченкова из Государственного архива Калининградской области

Конец анархии

Процесс насыщения новообразованной поначалу Кёнигсбергской, а через три месяца ставшей Калининградской области «нашим народом» поначалу происходил по большей части стихийно. В бывшей Восточной Пруссии оседали демобилизованные из армии солдаты размещавшихся на этой территории воинских частей, репатрианты или жители других регионов страны, решившие переехать на берега Балтики по собственному почину.

Конец этой анархии положило постановление Совмина СССР от 9 июля 1946 года «О первоочередных мероприятиях по заселению районов и развитию сельского хозяйства Калининградской области». Этим документом определялись регионы, включенные в профильную госпрограмму, критерии отбора ее участников, а также полагающиеся им льготы. Во исполнение данного постановления Управление по гражданским делам Калининградской области в свою очередь 1 августа выпустило приказ, предписывавший начальникам районных управлений принять в августе-сентябре-октябре принять на постоянное место жительства 12 тысяч семей колхозников. Для каждого из имевшихся тогда 14 районов устанавливалось определенное число переселенцев (см. «Конкретно»).

Руководить процессом переселения на местах должны были созданные комиссии из трех человек. Не те печально знаменитые «тройки», что орудовали в годы Большого террора (начальник местного Управления НКВД, секретарь обкома партии и прокурор), а нормальные, вполне себе мирные, в составе председательствующего - начальника районного управления по гражданским делам, начальника райотдела милиции и заведующего земельным отделом.

Первым делом предусматривалась инвентаризация всех жилых, хозяйственных, общественных и производственных построек, а также инвентаря и имущества, имевшихся в населенных пунктах, намеченных к размещению переселенцев. Организовывалась охрана домов и орудий производства, виновным в разрушении, порче или расхищении которых грозила уголовная ответственность. Наконец, обследовались колодцы и другие водоемы, а также мельницы и пекарни (там, где таковые имелись), которые при необходимости доводили до возможности полноценной эксплуатации. Завершить все подготовительные мероприятия предписывалось к 7 августа.

Ссуды и цены от государства

Весьма продуманно была организована и процедура приема прибывающих эшелонов. На станциях разгрузки - в Калининграде, Тапиау (Гвардейске), Инстербурге (Черняховске), Гумбиннене (Гусеве), Шталупенене (Нестерове) и Тильзите (Советске) оборудовались бани пропускного типа с простейшими дезинсекторами, помещения для медосмотра, а также изоляторы для больных. Медосмотр и санобработка переселенцев проводилась неукоснительно, после чего об их здоровье должны были заботиться уже обустроенные в районах медпункты.

Однако сначала всех новоприбывших размещали во временных приемных пунктах, откуда затем развозили по местам постоянного проживания в сопровождении ответственных работников (из расчета один сопровождающий на три-пять домов). Каждой переселенческой семье в личную собственность бесплатно передавался жилой дом с надворными постройками и приусадебный участок в размере до полгектара. Если требовался ремонт или дополнительное строительство, нуждающиеся могли получить в Госбанке целевой кредит – до 10 тысяч рублей на хозяйство. Причем половину этой суммы потом погашало государство, а оставшийся долг колхозник мог выплачивать в течение семи лет, начиная в третьего года получения ссуды.

В то время само собой подразумевалось, что крестьянское хозяйство немыслимо без коровы и прочей домашней живности. Поэтому тем, кто приезжал без них, от государства полагалась еще одна ссуда – на приобретение домашнего скота, в размере 3 тысяч рублей. Ее можно было погасить в течение пяти лет, начиная с третьего года после получения.

Позаботилось родная страна и о других нуждах новоиспеченных калининградцев. Так, начальника областного отдела торговли обязали к прибытию переселенцев развернуть городскую торговую сеть, обеспечив своевременный завоз промышленных и продовольственных товаров, одежды, обуви, «а также кос, молотков, отбойных бабок, повозок, сбруи, колесной мази для продажи колхозам и колхозникам». Важное обстоятельство в условиях послевоенной голодухи: продовольственное зерно (из расчета полтора центнера на главу семьи и по полцентнера на каждого другого едока) реализовывалось по государственным расценкам, также по госцене можно было приобрести одно пальто, 30 метров хлопчатобумажных тканей, 10 литров керосина, 10 кило соли, 40 коробков спичек. А еще каждому члену семьи переселенца – пару обуви, по две пары носок и чулок, платок или шапку, две катушки ниток и килограмм хозяйственного мыла.

Озимые сеять немедленно!

Как известно, ведущей системой организации сельского хозяйства в СССР являлся колхозный строй. Калининградская область отнюдь не была исключением, поэтому в преддверие массового прибытия переселенцев на госучет поставили те сельхозугодия, которые подлежавших передаче будущим коллективным хозяйствам. Отвод земельных участков обязали закончить к 1 апреля 1947 года. От военных для последующей передачи в колхозы приняли 5 тысяч коров и телок и 6 тысяч лошадей. Параллельно шла организация сети ветеринарных пунктов и лечебниц, а предназначенные к заселению места обследовались на сибирскую язву, анемию, бруцеллез и прочие опасные заболевания.

К 1 сентября 1946 года надлежало также организовать 14 машинно-тракторных станций, для которых от министерства земледелия СССР и министерства Вооруженных сил получили 150 тракторов, столько же тракторных плугов, по полсотни культиваторов, тракторных сеялок и автомашин. Озимые рожь и пшеницу местных сортов новоиспеченные калининградские колхозники должны были начать сеять немедленно: по районам спускались планы, а общая площадь посевов должна была составить не менее 10 тысяч гектаров.

Власти сполна учили важную особенность сельского хозяйства региона: в 1946-1947 годах провели детальное обследование мелиоративных сооружений, очистили осушительные каналы и ввели в строй насосные перекачивающие станции. До 1 октября 1946-го также успели восстановить две первых дамбы - на Немане и со стороны моря в Хайрихсвальдском районе.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Первый эшелон плановых переселенцев в Калининградскую область - 160 семей колхозников с Брянщины - прибыл на станцию Гумбиннен (Гусев) 23 августа 1946-го. К концу того же года в нашем регионе официально был зафиксирован прирост населения на 12,1 тысячи семей (более 80 тысяч человек), переехавших из центральных областей РСФСР, автономных республик Поволжья, Белорусской и Украинской ССР.

КОНКРЕТНО

Распределение переселенцев по районам Калининградской области в 1946 году

Калининградский (с 7 сентября 1946 года - Гурьевский) - 600

Земландский (Приморский) - 1100

Хайлигенбайльский (Ладушкинский) - 200

Кройцбургский (Багратионовский) - 800

Тапиауский (Гвардейский) - 1000

Фридландский (Правдинский) - 500

Лабиауский (Полесский) - 600

Инстербургский (Черняховский) - 900

Даркеменский (Озерский) - 1100

Гумбинненский (Гусевский) - 1000

Шталупененский (Нестеровский) - 800

Пилькалленский (Краснознаменский) - 900

Рагнитский (Советский) - 500

Хайрихсвальдский (Славский) - 1000

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Агитаторов – в массы

В отличие от современной Российской Федерации, в Советском Союзе ничуть не стеснялись формировать и всячески пропагандировать собственную идеологию. Больше того - придавали этому первостепенное значение.

Естественно, не оказался упущен данный момент и при подготовке к приему организованных переселенцев в Калининградскую область. Начальнику политотдела Управления по гражданским делам было поручено совместно с начальником политуправления дислоцировавшейся в регионе 11-й гвардейской армии подобрать на предприятиях, в учреждениях и воинских частях 240 человек лучших агитаторов и командировать их в районы «для проведения массово-политической работы с прибывающими колхозниками-переселенцами».

Нет абсолютно никаких сомнений в том, что это поручение было выполнено.