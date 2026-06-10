Калининградские школьники хотят быть бариста, а работодателям нужнее всего курьеры

Работать в заведениях общепита хотят 13% юных соискателей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ура, каникулы! Для многих современных подростков наступило долгожданное время, когда школьный портфель можно закинуть на дальнюю полку и устроиться на работу. «Комсомолка» подготовила обзор рынка труда – из каких вакансий будут выбирать калининградские школьники и студенты и что они смогут заработать.

ВСЕМ НУЖНЫ РАБОТНИКИ

Одна из ярких тенденций этого лета - в Калининградской области растет интерес бизнеса к привлечению подростков к работе. Об этом заявила ТАСС заместитель председателя правительства Калининградской области - министр социальной политики Анжелика Майстер.

- У бизнеса с каждым годом все больший интерес к привлечению ребят. Особенно мы это сегодня видим. У нас даже сложился целый пул тех наших бизнес-организаций, которые регулярно, постоянно обращаются за содействием в Центр занятости, в кадровую службу для привлечения ребят, - отметила министр.

По словам Анжелики Майстер, в этом году в регионе будет трудоустроено порядка 3300 подростков.

- У нас уже заключены 167 договоров с организациями различными на временное трудоустройство летом 3246 наших ребят. Надеюсь, что цифры будут выше. Будем стремиться к тому, чтобы как можно больше ребят такую возможность реализовали, - отметила министр и перечислила, на каких предприятиях готовы работать с учащейся молодежью. Это «Первый хлебозавод», Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», «Чистота», «Водоканал», «Пятерочка» и другие.

Среди временных рабочих мест - подсобный рабочий, вожатый, помощник библиотекаря, рабочий по благоустройству населенных пунктов, укладчик-упаковщик.

Бизнес все более охотно приглашает мальчишек и девчонок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Власти уверены, что все усилия, связанные с временным трудоустройством несовершеннолетних, направлены в том числе и на профориентационную работу. Кроме этого, у детей есть возможность официально, с выполнением всех законных требований (со стороны работодателя) заработать первые деньги и научиться распоряжаться ими.

А ИНТЕРЕСЫ СОВПАДАЮТ?

Аналитики с российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru сообщают, что работу на лето в Калининградской области ищут более двух тысяч подростков.

- Чаще всего юные соискатели рассматривают работу в сферах обслуживания, складской логистики и доставки, - отмечают эксперты.

Специалисты рассказали также, что самой популярной специализацией среди подростков стала работа официантом, барменом или бариста — на нее приходится 13% от общего числа резюме юных кандидатов. Также в топ-5 вошли профессии упаковщика, комплектовщика и маркировщика — 10%, разнорабочего — 8%, курьера и почтальона — 6%, менеджера по продажам и работе с клиентами — 5%.

Наиболее востребованным типом занятости среди школьников остается постоянная работа — ее выбирают 44% молодых соискателей. Подработку предпочитают 9%, стажировки — 1%. Волонтерская деятельность пользуется минимальным спросом. При этом почти половина подростков (47%) хотели бы работать на территории работодателя. Удаленный формат привлекает 3% молодых соискателей, гибридный и разъездной — по 1%.

Что касается интересов работодателей, то чаще всего они ищут курьеров, промоутеров, упаковщиков (0,4 тыс. вакансий) и продавцов (0,3 тыс.). Реже - аниматоров, сборщиков заказов и официантов, специалистов кол-центров.

ГДЕ ИСКАТЬ РАБОТУ

Совет 1. Анжелика Майстер очень рекомендовала юным калининградцам, а также их родителям посетить Всероссийскую ярмарку трудоустройства «Работа России», которая откроется в Калининградской области в пятницу, 26 июня.

- Свои предложения представят более 60 компаний, готовые предложить соискателям около 2000 вакансий. Помимо презентации вакансий программа насыщена практическими мероприятиями. Специалисты службы занятости готовы провести индивидуальные консультации с соискателями, - говорится в анонсе.

Добавим, ярмарка развернется одновременно на нескольких площадках региона:

- Калининград, ул. Согласия, 39 (ДС «Янтарный»);

- Черняховск, ул. Калинина, 6 (кадровый центр, конференц-зал, 2-й этаж);

- Советск, ул. Рабочая, 14а (кадровый центр);

- Светлый, ул. Советская, 18а (кадровый центр).

Совет 2. Юным калининградцам можно обратиться в Молодежный центр: Калининград, ул. Лейтенанта Князева, 3

Совет 3. Можно обратиться в Центр занятости населения Калининградской области: Калининград, ул. Калязинская, 5а. Специалисты службы занятости населения помогут в выборе организации, подробнее ознакомят с условиями выбранной работы, условиями оплаты труда.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН?

При трудоустройстве школьников есть некоторые нюансы. Важно напомнить, что Трудовым кодексом установлена продолжительность рабочей недели в период каникул:

- для учащихся в возрасте от 14 до 16 лет – не более 24 часов в неделю;

- для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю.

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:

- для работников в возрасте от 15 до 16 лет – 5 часов;

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов.

Трудоустройство подростков, не достигших 15 лет, допускается только при наличии письменного согласия одного из родителей (опекуна, попечителя).

При временном трудоустройстве заключается срочный трудовой договор между работодателем и подростком.

Работодатель выплачивает заработную плату за фактически отработанное время, а Центр занятости - материальную поддержку в размере минимального размера пособия по безработице (см. «А что с оплатой для юных соискателей?»).

В приоритетном порядке трудоустраиваются: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации.

Трудовое законодательство запрещает подросткам работать:

- в ночных заведениях, барах, клубах;

- на предприятиях, связанных с вредными или опасными условиями труда;

- на предприятиях, связанных с перевозкой, торговлей спиртосодержащей продукцией и табачными изделиями;

- выезжать в командировки.

В ТЕМУ

А что с оплатой для юных соискателей?

- Почасовая оплата: от 500 до 2000 рублей.

- Посменная работа: от 1200 до 5000 рублей.

- При ежемесячной оплате возможен диапазон от 25 до 50 тысяч рублей.

ВАЖНО! Помимо заработной платы от работодателя подростки получают дополнительные выплаты от кадрового центра. В 2026 году их размер может составлять до 7 тысяч рублей за месяц.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

АННА, 19 лет, студентка колледжа:

- Закончила третий курс колледжа. И снова пойду работать туда, где в прошлом году на летних каникулах трудилась: в цех по нарезке продуктов питания. Да, сначала трудно - вся смена на ногах. Но я быстро втянулась. Даже брала подработки. Нравится, что есть автобус, который довозит до места работы. Нравится, что работники цеха обеспечены питанием. В прошлом году за июль я получила 43 тысячи рублей. Очень довольна. Купила себе компьютерный стол, давно надо было заменить.

ПАВЕЛ, 17 лет, школьник:

- Прошлым летом я пошел работать на производство хлебобулочных изделий. Никаких серых зон! Всё - трудоустройство, рабочий график, выплаты - по-белому. Наставник сопровождал нас, начинающих. Мне очень понравилось работать. Впервые почувствовал, что такое ответственность за результат труда. Зарплата, которую получил, - это 32 тысячи рублей. Были накопления еще немного, купил себе классный телефон.

ЕКАТЕРИНА, 17 лет, школьница:

- Не знаю, с чего я взяла, что работа доставщиком еды - это быстрые и легкие деньги. В моем случае это какие-то сплошные разочарования и такой заработок, что я лучше не буду говорить какой. То не могу адрес найти, то дозвониться до заказчика, то под дождь попаду. Слишком «сахарная» я оказалась. Мне все говорили, что надо втянуться, дело пойдет. Не, не хочу себя ломать. Буду искать что-то другое, например работу официантом. Тоже доставщик еды, но в отдельно взятом помещении.

Тем временем на «взрослом» рынке труда…

В начале лета жители Калининградской области массово получают документы на управление тракторами. Спрос на права тракториста-машиниста взлетел в 6 раз год к году из-за дефицита кадров и сезонных зарплат до 300 тысяч рублей. Об этом сообщает сервис «Авито Услуги». Так что мотайте на ус, товарищи родители.