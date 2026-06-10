Загадки и факты некрополя «Хаберберг»

Одно из массовых захоронений на старом кладбище. Фото: Евгений ПАГИН. Перейти в Фотобанк КП

Усмиренное кладбище

Археологические работы, проходившие у Дома Искусств с марта по декабрь 2023 года, не могли не привлечь к себе повышенного внимания общественности уже хотя бы потому, что проводились в одном из самых оживленных районов Калининграда. К тому же территория некогда располагавшегося здесь приходского кладбища в плане научных исследований считалась объектом весьма перспективным, хотя и чрезвычайно трудоемким.

Сотрудникам организации «Балтспецархеология» действительно пришлось изрядно потрудиться. В общей сложности было обнаружено 694 могилы, из которых извлечены останки примерно 765 человек (некоторые погребения оказались парными и даже массовыми). Причем есть все основания полагать, что цифры могли быть еще больше.

Во-первых, в нашем случае велись не полноценные раскопки, а археологические наблюдения за реконструкцией прилегающей к ДИ территории. Это значит, что археологи копали не вплоть до т. н. материка (слой земли, лежащий под культурным слоем и не содержащий следов жизнедеятельности человека – Ред.), а лишь на проектную глубину. Поэтому выявленные ниже этой отметки погребения не выбирали, а консервировали, отмечая на общем плане.

Во-вторых, приходское кладбище Хабербергской кирхи имело весьма значительные размеры, что со временем стало серьезным препятствием для развития этой части города. Еще немцы проложили через погост улицу – отрезок нынешнего Ленинского проспекта, проходящий слева от Дома Искусств в направлении Южного вокзала. При этом эксгумацией себя не утруждали: как установили археологи, останки людей до сих пор находятся под асфальтом. (Равно как и под ответвлением Ленпроспекта, что огибает ДИ справа, и известно в народе как Тополиная аллея.) После войны значительная часть кладбища оказалась срыта вместе с руинами кирхи при строительстве кинотеатра «Октябрь». Наконец, в 2017 году там вырыли глубокий котлован под бизнес-центр (к счастью, так и не возведенный), человеческие кости из которого вывезли вместе с грунтом в неизвестном направлении.

Таким образом, в 2023-м было исследовано менее трети площади Хабербергского кладбища. Но и того, что удалось в итоге добыть, оказалось вполне достаточно для того чтобы получить очень любопытные результаты.

В тесноте и без обид

При взгляде на составленную археологами карту Хабербергского некрополя сразу обращаешь внимание на то, что могилы примыкают друг к другу буквально впритык (см. фото).

- Для тех времен расстояние в 40-50 сантиметров между скелетами, если отсчитывать по их центральной линии, считалось нормой, - подтверждает специалист. – Постоянный недостаток места на городских кладбищах Европы приводил к тому, что до Реформации переполнившиеся кладбища просто расчищали, складывая кости в специальные хранилища - оссуарии (костницы) при храмах, и обустраивали новые могилы на освободившемся месте. Протестанты проблему решали еще проще: производили последующие захоронения прямо на предыдущих, даже не извлекая останки. Погребения на Хаберберге расположены очень плотно как по горизонтали, так и по вертикали. Могильщики ярусы даже не пытались делать, в результате чего одни захоронения нередко «пробивают» другие - причем под разными углами.

Разобраться в этом хаосе и определить, кто был погребен здесь раньше, а кто позже, очень непросто. Обязательная для археологов датировка объекта исследования усложнена еще и почти полным отсутствием в могилах артефактов, к которым можно было бы «привязаться» по времени. Везением считается найденная пуговица или монетка, но и это все единичные случаи.

Археолог Ирина Иптышева за работой. Фото: Игорь ОРЕХОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Протестантский погребальный обряд изначально подразумевает отсутствие какого-либо инвентаря, даже крестов - при погребении используется саван, или простая одежда, - объясняет Ирина. – К слову, признаки того, что покойный был завернут в саван, можно отследить, например, по скелету: определенное положение ног, приподнятые ключицы и другие характерные особенности. Фрагменты одежды черного цвета присутствуют в уже более поздних погребениях, начиная примерно с XIX века. Встречается и такая деталь, как Totenkrone - посмертный венец, который изготавливали либо из органических материалов вроде веточек и цветов, либо из металлической проволоки, либо комбинируя то и другое. Такие венцы предназначались для тех, кто скончался, не познав таинство брака. Следы окислов видны по окружности некоторых как мужских, так и женских черепов из погребений Хаберберга. Но есть и целая серия черепов пожилых женщин, на лбах которых также имеются аналогичные пятна. Возможно, это было что-то вроде диадемы или какие-то другие украшения, нужно будет еще посмотреть в исторических источниках.

Замок от вампира

Надо заметить, загадок на Хабербергском кладбище хватает. Тут и белый песок в некоторых гробах, возможно, служивший для какого-то обряда, и аккуратные четырехугольные отверстия в разных местах отдельных черепов, не похожие на те, что остаются после трепанации. Попадались в могилах и замки, о которых «Комсомолка» упоминала в репортажах с места археологических работ у Дома Искусств. Кстати, выдвигавшееся тогда предположение о нахцерерах – разновидности средневековых упырей – в итоге может найти подтверждение.

- Думаю, что все-таки это элемент антивампирских практик, как и положенная в рот монета, следы от которых тоже попадались, - соглашается Ирина - А вот других девиантных погребений - с забитым в грудь осиновым колом или камнем вместо головы, как в соседней Польше, на Хаберберге не было. Видимо, причина опять же в различии таких обрядов у протестантов и католиков.

Другой связанный с Хабербергским кладбищем интересный факт, хотя уже не мистического свойства. Из общего числа идентифицированных по возрасту останков 490 – люди уже взрослые. А тех, кому не исполнилось 18 лет, оказалось 268 – больше трети! (Остальные не поддавались определению возраста, поскольку были представлены только в виде фрагментов). В своих попытках установить, от чего умирали те и другие, археологи, за неимением возможности провести комплексный анализ (об этом позже) были вынуждены основываться на церковных книгах, хранящихся сейчас в Берлинском архиве Восточной Пруссии. Благо, удаленный доступ к его оцифрованным данным свободный.

- В записях до начала XIX века тоже присутствует колонка «Причины смерти», - рассказывает Ирина Иптышева. – Но она, конечно, отражает уровень медицинских познаний того времени, поэтому мало информативна. Ну, к примеру, о чем может говорить пометка «Лихорадка», если высокая температура характерна для множества болезней? Или вот как раз то, что касается смертности детей до четырех лет, очень часто причина смерти обозначена просто как «Зубы». В самом деле, чуть ли не до конца 1800-х годов считалось, что дети могут умирать от прорезывания зубов. На самом деле, конечно, не совсем так. Причина в том, что симптомы другой болезни, появление которых совпадало по времени с прорезыванием зубов, оставались неопознанными. В Новое время практиковалось также рассечение детской десны с целью облегчить процесс прорезывания зуба, и не всегда для этого использовался чистый скальпель – в исторических источниках зафиксированы жалобы эскулапов на то, что некоторые кормилицы или няни, уставшие от постоянного плача младенца, расковыривали его десны своими ногтями. Какую уж именно заразу женщины при этом могли занести маленьким подопечным, науке не известно, но такое случалось.

С болью по жизни

С развитием медицины записи о причинах смертей становились более точными. Да и в представленных для исследования костях имеются явные признаки рахита, анемии, цинги и прочих болезней, связанных с недостатком микроэлементов в пище или просто скудным рационом. Причем недоедание могло отражаться даже на младенцах, еще находящихся в утробе матери. Тут неизбежно возникает вопрос о социальном статусе людей, похороненных на Хаберберге. По мнению специалиста, кладбище общины равно принимало как людей обеспеченных, так и бедняков.

Чем отличается череп заядлого курильщика от черепа здорового человека? Судя по всему, этот кенигбержец трубку из зубов не выпускал. Фото: «Балтспецархеология».

- Разделение могло существовать разве что на уровне выполнения погребального обряда, - говорит Ирина. – Допустим, сопровождались ли похороны звоном колоколов или хором учеников приходской школы, или половиной такого хора - плата в каждом из случаев разнилась. Экономили и кардинально: нередки записи о том, что похороны были «тихими».

Непросто оказалось выявить признаки насильственной смерти у погребенных настолько давно людей.

- Во всяком случае, ран, которые наверняка стали причиной летального исхода, я не фиксировала, - признается археолог. – Хотя следы плохо заживших ран в ряде случаев присутствуют - вроде перелома ноги, осложненного инфекцией, признаки которой имеются на кости. Зато сплошь и рядом встречается кариес, который, такое впечатление, просто не лечили. Судя по обломкам зубов и абсцессам на челюсти, человек постоянно испытывал жуткую боль, которую непонятно как переносил. Ну и в целом прижизненных травм, конечно, хватает: сломанные носы, руки, ноги (нередко криво сросшиеся), а иногда - следы ранений, похожих на рубленные или ножевые.

В гробу «валетом»

Помимо одиночных, археологам на Хаберберге, как уже было сказано, встречались и массовые захоронения. Опять-таки со стопроцентной точностью пока нельзя определить, связаны они с какой-либо из эпидемий, в разное время обрушивавшихся на Кенигсберг, или имеют отношение к располагавшемуся поблизости госпиталю Святого Георга (в его здании сегодня располагается морской рыбопромышленный колледж - Ред.). Хотя одно не исключает другое, ведь эпидемия вполне могла вспыхнуть и среди пациентов госпиталя.

- В одной из таких могил находился скелет молодой женщины с черепом, у которого была отпилена верхняя часть, - рассказывает Ирина. – То есть, имело место хирургическое воздействие, скорее всего, по ходу посмертного вскрытия. А вообще в массовых погребениях присутствовали люди разного пола и возраста. Интересно, что, несмотря на то, что захоронения производились в общей могиле, по крайней мере, некоторых из усопших хоронили с соблюдением обрядов. Об этом свидетельствуют следы тех же Totenkrone на ряде детских черепов. А кто-то, судя по найденным пуговицам, был похоронен в одежде.

Еще одно интересное наблюдение: заметно, что сначала в братские могилы покойников укладывали аккуратно. Потом могли хоронить уже в гробах по двое, «валетом». И, судя по хаотичному расположению скелетов, находившихся ближе к поверхности, последних мертвецов вообще сваливали как попало, без всяких церемоний. Подобная разница как раз и может свидетельствовать о том, что перед нами - жертвы эпидемии, на пике которой у остававшихся в живых для приличных похорон уже не хватало ни материалов, ни сил, ни желания.

А еще над одним из массовых захоронений располагалась одиночная могила, которая, однако, не исключено, относилась именно к нему. Судя по найденному внутри полуистлевшему аксельбанту, отдельно упокоился военный, может быть, даже офицер в высоком чине. Но тут опять-таки требуются дополнительные исследования.

Захоронить нельзя оставить

Абсолютно ясно, что в результате археологических работ на функционировавшем минимум 3,5 века кряду Хабербергском кладбище был получен совершенно уникальный материал для научных исследований. На его основе, используя современные методы вроде изотопного анализа или ДНК-тестов, можно достоверно установить, например, из каких мест были родом горожане Нового времени, чем они питались, от каких заболеваний страдали и прочие подробности их повседневного существования. При желании - воссоздать внешность кенигсбержцев того времени и даже «оживить» их с помощью высоких технологий.

По мере своих скромных возможностей сотрудники «Балтспецархеологии» пытаются сделать хоть что-то из потенциально возможного. Скажем, начали формировать базу данных, где к каждому из погребений привязана подробная информация обо всех связанных с ним признаках и особенностях: размеры костей, выявленные патологии и даже 3D-модели черепов. Но против играет временной фактор.

Дело в том, что закон обязывает все извлеченные из земли в результате археологических раскопок или наблюдений человеческие останки по истечении трех лет или захоронить, или передать на хранение и для иных целей компетентным организациям. Так, недавно стало известно, что на обнаруженных при строительстве здания торгово-развлекательного центра «Европа» в Калининграде костях наполеоновских солдат теперь практикуются студенты Тверского медуниверситета.

- Если мы не сможем получить юридическое обоснование для дальнейшего изучения образовавшейся коллекции, будем стараться найти варианты для сохранения хотя бы ее части, - говорит Ирина Иптышева. – Вот при МГУ имеется Музей антропологии имени Анучина, но переправить из Калининграда в Москву настолько специфический груз - дело очень хлопотное и затратное. Поэтому, возможно, попытаемся договориться с медицинским факультетом БФУ или изыскать какие-то другие возможности в рамках нашего региона. Знаю одно: научными методиками не разбрасываются, а наша коллекция для них – ценнейший комплексный источник.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Хабербергская кирха была заложена в 1526 (по другим данным в 1537) году в виде небольшой часовни и связанной с общиной Кнайпхофа, одного из трех городов, позже объединившихся в Кенигсберг. В то время Хаберберг представлял собой деревню, порядком разрушенную во время недавней войны с Польшей. Некрополь кирхи сформировался во второй четверти XVI века как деревенское кладбище предместий Кнайпхофа, Альтштадта и Лебенихта.

Схема Хабербергского кладбища и карта расположения захоронений на нем. Фото: «Балтспецархеология».

В 1652 году связь с общиной Кафедрального собора была разорвана и организовалась самостоятельная церковная община Хаберберга. На гравюрах XVII века и более поздних картах видно, что приходское кладбище было вытянуто с запада на восток, и кирха располагалась в его центральной части, практически примыкая к северной границе. За последующие столетия некрополь несколько раз расширялся в западном и восточном направлении, но в достаточно ограниченных масштабах. Кладбище функционировало до 1882 года. За это время Хаберберг превратился в полноценный район Кенигсберга, а приход Хабербергской общины распространился на довольно обширную территорию.

При наложении на современный план города (см. карту-схему) становится понятно, что финальная территория Хабербергского некрополя на западе доходит до современного внутреннего пространства комплекса домов на площади Калинина 9/15 и Ленинском проспекте 92/94 и 96/100, а на востоке – до западной стороны Большевистского переулка. Здание Дома искусств своей юго-восточной частью попадает на западную половину кирхи.