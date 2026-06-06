«Новые люди» запускают «Голос Города»: Время новых звёзд в Калининграде

Фото: партия «Новые люди»

В самом сердце Калининграда, где встречаются традиции и современность, партия «Новые люди» запустила вдохновляющий проект под названием «Голос Города». Это уникальная инициатива, направленная на поддержку творческих людей — музыкантов, танцоров и артистов оригинального жанра. Лето 2026 года обещает быть насыщенным событиями, так как по всему городу будут организованы специальные площадки для выступлений.

Фото: партия «Новые люди»

Фото: партия «Новые люди»

С каждым днём Калининград становится всё более ярким и живым благодаря открытию площадок у крупных торговых центров, на территории арт-пространств и в парках. Здесь каждый желающий сможет продемонстрировать свой талант, сделать первые шаги к сцене или уверенные шаги к большим площадкам. Первый концерт второго сезона проекта уже прошёл у торгового центра Z-форт, собрав сотни зрителей и подтвердив, что «Голос Города» — это не просто проект, а настоящая культурная революция.

Фото: партия «Новые люди»

Фото: партия «Новые люди»

Как отметил региональный руководитель проекта Владимир Лебедь, в Калининградской области множество замечательных исполнителей, но им часто сложно найти свою аудиторию. «Мы хотим помочь творческим людям сделать уверенные шаги на площадках нашего родного города», — рассказал он. Проект предоставляет уникальную возможность каждому узнать больше об уличной культуре и насладиться выступлениями на самых разных сценах города.

Фото: партия «Новые люди»

Сезон завершится большим фестивалем уличной культуры, где выступят лучшие исполнители. Победители получат бюджет на своё творческое продвижение, возможность записать песни в профессиональной студии и развить свои вокальные или другие музыкальные навыки. Это отличная возможность для талантливых и харизматичных людей, готовых покорять новые вершины.

Идея «Голоса Города» родилась несколько лет назад в Томске, и теперь она охватывает всю Россию. В прошлом году проект объединил 30 регионов и 2,5 тысячи участников, а в этом сезоне организаторы планируют сделать инициативу ещё более масштабной. Узнать больше о проекте, местах и времени проведения концертов, а также записаться на участие можно на странице «Голос Города | Калининград».