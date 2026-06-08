Калининград ждет мощное похолодание и много дождей

Без зонта на улицу лучше не выходить. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие дни погода готовит нам настоящие американские горки. В понедельник ожидаются комфортные +20 градусов с небольшими дождями. Во вторник в Калининграде потеплеет до +25..+26 - этот день окажется наиболее жарким за всю неделю. В среду температурный фон так же быстро вернется к уровню +19..+20 градусов.

Но и это еще не все. В четверг похолодание выйдет на пик – по предварительным данным, термометры покажут всего +14..+17. Картину дополнят обложные дожди.

Пятница, суббота и воскресенье, по предварительным данным, будут чуть теплее – ожидается +18…+20 градусов. При этом праздничные выходные, как и практически все предыдущие дни, тоже ожидаются дождливыми.

- Свежие расчеты модели ECMWF показывают, что промежуток с 8 по 15 июня может быть примерно на 1-3 градуса ниже нормы, осадков при этом ожидается на ~10-30% выше нормы, - сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области». - Как долго продлится похолодание - пока сказать сложно, в модельных расчетах пока виден лишь «неуверенный» выход к теплу к 20-м числам месяца. Для точных прогнозов это еще слишком большой срок - расчеты могут поменяться, но как минимум до конца этой недели летнего тепла ожидать не стоит.